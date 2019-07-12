"Предательница": Игорь Крутой обиделся на Лайму Вайкуле из-за юрмальского фестиваля

Лайма Вайкуле рассказала, что когда некоторым российским артистам запретили въезд в Латвию, она ходила за них просить к министру иностранных дел. Ее личная инициатива не привела к изменению решения властей, но звезда надеется, что это остановило распространение запретов на других российских звезд. Исполнительница считает, что артистов нужно вообще оставить в покое и не вплетать их в политические игры.

"Прекрасное время было. Здоров было, когда здесь была "Новая волна". Оживало все...", - вспоминает Лайма.

Певица сожалеет о том, что такой крупный фестиваль ушел из нашей страны.

"Я считаю, что очень жалко, что "Новая волна" ушла. Было бы хорошо, чтобы все это продолжалось. Тем более, что в Латвии очень много русскоговорящих. Это я даже не понимаю, кого наказали...", - считает Вайкуле.

Лайма подчеркивает, что поэтому теперь есть фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.

"Хоть Игорь [Крутой - прим. редактора] и злится на меня... Говорит: "Предательница! Сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла"... Он несправедливо на меня катит...

Он обижается несправедливо... Когда они ушли, то город мне предложил", - призналась звезда.

Сначала артистка сделала концерт на один день, а потом ее попросили расширить. Руководство Юрмалы отметило, что это то, что нужно городу и теперь оно поддерживает инициативу звезды и морально и материально.

"Я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это? Я создала фестиваль, который отличается от "Новой волны".