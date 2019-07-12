"Предательница": Игорь Крутой обиделся на Лайму Вайкуле из-за юрмальского фестиваля

Латвийская певица Лайма Вайкуле стала героиней программы "А поговорить?" Ирины Шихман. Исполнительница откровенно призналась, что российский продюсер Игорь Крутой на нее обиделся за то, что она создала свой фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.
Лайма Вайкуле рассказала, что когда некоторым российским артистам запретили въезд в Латвию, она ходила за них просить к министру иностранных дел. Ее личная инициатива не привела к изменению решения властей, но звезда надеется, что это остановило распространение запретов на других российских звезд. Исполнительница считает, что артистов нужно вообще оставить в покое и не вплетать их в политические игры.
"Прекрасное время было. Здоров было, когда здесь была "Новая волна". Оживало все...", - вспоминает Лайма.
Певица сожалеет о том, что такой крупный фестиваль ушел из нашей страны.
"Я считаю, что очень жалко, что "Новая волна" ушла. Было бы хорошо, чтобы все это продолжалось. Тем более, что в Латвии очень много русскоговорящих. Это я даже не понимаю, кого наказали...", - считает Вайкуле.
Лайма подчеркивает, что поэтому теперь есть фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.
"Хоть Игорь [Крутой - прим. редактора] и злится на меня... Говорит: "Предательница! Сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла"... Он несправедливо на меня катит...
Он обижается несправедливо... Когда они ушли, то город мне предложил", - призналась звезда.
Сначала артистка сделала концерт на один день, а потом ее попросили расширить. Руководство Юрмалы отметило, что это то, что нужно городу и теперь оно поддерживает инициативу звезды и морально и материально.
"Я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это? Я создала фестиваль, который отличается от "Новой волны".
Там был конкурс для молодых, а у нас уже популярные люди выходят", - указала Вайкуле.