Фото: Певица Maruv снялась в откровенной позе

27-летняя популярная украинская исполнительница Maruv (наст. имя - Анна Корсун) опубликовала фото с отдыха на своей Instagram-странице. Подписчики певицы по достоинству оценили фигуру артистки.
На своих концертах Maruv всегда выступает вместе с эффектными танцорами. Вместе они демонстрируют энергичные и яркие танцевальными номерами.
Сейчас артистка находится на пике популярности. Если посмотреть гастрольный график звезды, то вы увидите в нем постоянные концерты. Лишь иногда Maruv позволяет себе небольшой отдых, особенно, если гастроли проходят в теплой стране.
Теперь она выложила редкое фото в купальнике.
"Зарядилась и снова готова зажигать", - написала под снимком Maruv.
Подписчики девушки не удержались и отметили, что Анна действительно выглядит отдохнувшей.
Галерея: Maruv в Studio 69