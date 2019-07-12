Фото: Певица Maruv снялась в откровенной позе

На своих концертах Maruv всегда выступает вместе с эффектными танцорами. Вместе они демонстрируют энергичные и яркие танцевальными номерами.

Сейчас артистка находится на пике популярности. Если посмотреть гастрольный график звезды, то вы увидите в нем постоянные концерты. Лишь иногда Maruv позволяет себе небольшой отдых, особенно, если гастроли проходят в теплой стране.