Сб, 13.07.2019
Говорят, карьера Вирджила Абло - это самоисполняющееся пророчество по принципу "fake it till you make it", или "притворяйся, пока все не поверят". Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

Фото: Певица Maruv снялась в откровенной позе

Maruv

ФОТО: https://www.instagram.com/maruvofficial/

27-летняя популярная украинская исполнительница Maruv (наст. имя - Анна Корсун) опубликовала фото с отдыха на своей Instagram-странице. Подписчики певицы по достоинству оценили фигуру артистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memories from Dnipro @bartolomeo_best_river_resort

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На своих концертах Maruv всегда выступает вместе с эффектными танцорами. Вместе они демонстрируют энергичные и яркие танцевальными номерами.

Сейчас артистка находится на пике популярности. Если посмотреть гастрольный график звезды, то вы увидите в нем постоянные концерты. Лишь иногда Maruv позволяет себе небольшой отдых, особенно, если гастроли проходят в теплой стране.

Теперь она выложила редкое фото в купальнике.

"Зарядилась и снова готова зажигать", - написала под снимком Maruv.

Подписчики девушки не удержались и отметили, что Анна действительно выглядит отдохнувшей.

Галерея: Maruv в Studio 69

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I charged up and ready to rock again

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