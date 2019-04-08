"Кровь, танцы и эротика": Maruv выпустила новый клип

На видео певица танцует в номере гостиницы и снимает себя на камеру лежа на полу, а также есть сцены с игрой в шахматы и купание в ванне с кровью.

Maruv не могла не показать уже знакомые ее зрителям провокации и намеки на группой секс с несколькими девушками, которые вымазаны кровью.

Maruv ФОТО: скриншот видео

В завершении в комнату заходит швейцар, которому певица на ухо шепчет слово bang.

В комментариях к видео подписчики певицы посчитали, что режиссер клипа вдохновился сериалом "Американская история ужасов" и картиной Квентина Тарантино "Четыре комнаты".

В целом, зрители очень положительно восприняли работу Maruv.

За три дня клип посмотрели свыше 1,6 миллионов человек.

Напомним, Maruv стала победительница украинского отбора на "Евровидение", но 25 февраля стало известно, что она отказалась от участия и не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Следом за ней отказались и другие артисты - Freedom Jazz и Kazka. 27 февраля Украина заявила, что не будет участвовать в "Евровидении-2019".