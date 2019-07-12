Последовала реакция Тарзана на откровенное фото Наташи Королевой

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Супруг популярной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, который более известен под псевдонимом Тарзан, прокомментировал фотографию жены в стиле "ню". Свой комментарий и коллаж он разместил на своей Instagram-странице
Напомним, накануне Наташа Королева взбудоражила Сеть своим голым снимком, где показала стойку на голове. Это стало поддержкой своеобразного флешмоба, который устроила Светлана Лобода (правда звезда выдала чужое фото за свое). Но Наташа не стала стесняться и показала, что в свои 45 лет - способна на многое!
Супруг звезды, который как известно является профессиональным танцором стриптиза не смог не отреагировать на действия жены.
"Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка... Ну,... вы знаете потом... Реальная история о том, как я познакомился со своей женой", - написал Тарзан в стихах.
Сергей в очередной раз признался Королевой в любви, подчеркнув, что она "прекрасна в одежде и без, в гриме и при отсутствии оного". Глушко отметил, что он очень гордится своей супругой: "Вот уж точно: 45 - баба ЙОГАдка опять!" - пошутил он.