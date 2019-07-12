Последовала реакция Тарзана на откровенное фото Наташи Королевой

Напомним, накануне Наташа Королева взбудоражила Сеть своим голым снимком, где показала стойку на голове. Это стало поддержкой своеобразного флешмоба, который устроила Светлана Лобода (правда звезда выдала чужое фото за свое). Но Наташа не стала стесняться и показала, что в свои 45 лет - способна на многое!

Супруг звезды, который как известно является профессиональным танцором стриптиза не смог не отреагировать на действия жены.

"Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка... Ну,... вы знаете потом... Реальная история о том, как я познакомился со своей женой", - написал Тарзан в стихах.