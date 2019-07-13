Вс, 14.07.2019
Музыкально, конечно, ничего грандиозного в концерте Эда Ширана нет - лишь он один и его loop-система, и этого вполне хватает. Янис Жилде, музыкальный критик

Фото: Эд Ширан покорил тысячи зрителей на Луцавсале

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

12 июля, в Риге, на Луцавсале прошел концерт британского поп-музыканта Эда Ширана. Рыжий парень с гитарой за несколько лет стал артистом мировой величины. Концерт посетило свыше 50 000 человек. Русский TVNET предлагает подробный фотоотчет с концерта поп-звезды.

В Риге произошел практически транспортный коллапс. Многочисленные такси пытались высаживать пассажиров практически на ходу - транспортные средства останавливались на проезжей части, что создавало еще большую пробку. Полиция пыталась исправить ситуацию. Подробнее здесь.

Галерея: Эд Ширан выступает на Луцавсале

Галерея: Выступление Зары Ларссон

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