Фото: Эд Ширан покорил тысячи зрителей на Луцавсале

12 июля, в Риге, на Луцавсале прошел концерт британского поп-музыканта Эда Ширана. Рыжий парень с гитарой за несколько лет стал артистом мировой величины. Концерт посетило свыше 50 000 человек. Русский TVNET предлагает подробный фотоотчет с концерта поп-звезды.