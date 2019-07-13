"Парень из соседнего двора": В Риге выступил Эд Ширан

У 28-летнего Эдварда Кристофера Ширана особые отношения с Ригой. Это произошло случайно. Четыре года назад, когда артист впервые выступил у нас в городе, концерт совпал с его днем рождения - 17 февраля.

В свою очередь, дата 12 июля совпала с днем, когда вышел новый альбом Ширана - No.6 Collaborations Project.

Об этом факте артист неоднократно сообщил со сцены, подчеркнув, что он впервые отправился в турне во время выхода нового альбома. Но фаны и музыкальные журналисты в тишине надеялись, что Рига может попасть в центр внимания мировых СМИ, в свете события, которое посвящено дню выхода новой пластинки.

Таким событием могла бы быть вечеринка, посвященная прослушиванию нового альбома, которую в одной из гостиниц Старой Риги организовала компания Warner. Казалось, что сейчас к прессе и фанатам выйдет Эд Ширан, чтобы раздать автографы и торжественно представить пластинку, но - нет.

Если два года назад артист мог в майке магазина HMV продавать собственные диски, то т.н. пиар-активности к альбому No.6 Collaborations Project не было никакой. Интервью в этот раз артист также не дал, поэтому можем обратиться к интервью 2011 года.

Это все понятно. Четыре года назад Ширан был более открытым прессе и поклонникам, а в 2019 году он уже не нуждался в рекламе. Уже достаточное время он наслаждается статусом суперзвезды - сотрудничает с Джастином Бибером, пьет чай с Тейлор Свифт итд.

Уже несколько лет концерты подобного масштаба проходят в самом центе Риги - на Луцавсале, и концерт Эда Ширана, кажется, в плане количества посетителей - был вызовом.

С этим агенство L Tips Agency справилось отлично. Территория расширилась, у входа порядок, проверка билетов проходила быстро. Огромная для покупки еды, достаточное количество туалетов на территории, а также техническое аудиооснащение сцены, которое создавало вполне комфортное чувство.

Трудности как для автомобилей, так и для пешеходов создал лишь ремонт Островного моста.

Отличный коктейлем поп-музыки открыла 21-летняя шведка Зара Ларссон (Zara Larsson, 21), следом за ней выступил 28-летний Джейм Бей (James Bay) с группой, которые идеально бы вписались в программу фестиваля Positivus. В полном составе (барабаны, бас, гитары) наполнили огромную сцену крупнейшим хитом артиста Hold Back the River.

Галерея: Выступление Зары Ларссон на Луцавсале

В 21:00 на впечатляющую сцену в виде кубка с большими и маленькими LED экранами, которые специально созданы для открытых концертов, поднялся сам Эд Ширан. Их дизайном занималась компания TAIT, которая, на мой взгляд, удачно справилась с этой задачей - органично дополнила выступление одного человека так, чтобы не угнетать, а создать ощущение грандиозного шоу.

Музыкально, конечно, ничего грандиозного в концерте Эда Ширана нет - лишь он один и его loop-система, и этого вполне хватает.

Вместе с этим интересно, сколько песен из студийных альбомов в концертной версии звучат иначе. Например, самый популярный ныне хит I Don't Care на концерте имел совсем другой окрас.

Примерно также и четыре года назад версия композиции Give Me Love, прозвучавшая общим хором присутствующих, заставила нас петь в два голоса (мы, как "хоровая нация", справились отлично).

"Если вы не знаете слова этой песни, то вы попали на неправильный концерт", - пошутил Ширан перед исполнением песни Perfect.

Уже в потемках концерт достиг своей кульминации песнями Shape Of You и хитом с первого альбома You need Me, I don't need You - песней, которой обычно завершаются все концерты Ширана.

Путь Эда Ширана к успеху невероятен. От концертов в маленьких пабах, ничего не меняя в своем выступлении, до переполненных стадионов.

"Там что-то должно быть" - хочется процитировать слова одной из латвийских групп.

Я думаю, что это связано не только с музыкой - Эд открыл сердца людей своей улыбкой, легкостью личности и, конечно... (далее будет штука) - рыжими волосами. Как без этого!