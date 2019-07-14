Смело! Виторган подогрел слухи о романе с молодой актрисой

Ранее уже сообщалось, что пара была замечена вместе в театре. Впрочем, девушка дала короткий комментарий прессе, в котором пояснила, что не понимает происхождение этих слухов. Она ответила, что не говорит про личную жизни. Кроме того, Нинидзе указала, что сейчас она находится в стадии бракоразводного процесса с режиссером Кириллом Плетневым.