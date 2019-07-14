Смело! Виторган подогрел слухи о романе с молодой актрисой

Недавно российский актер и режиссер Максим Виторган вновь вернулся в заголовки СМИ. На этот раз активно продолжается обсуждение возможного романа между бывшим супругом Ксении Собчак и 28-летней актрисой Нино Нинидзе.
Ранее уже сообщалось, что пара была замечена вместе в театре. Впрочем, девушка дала короткий комментарий прессе, в котором пояснила, что не понимает происхождение этих слухов. Она ответила, что не говорит про личную жизни. Кроме того, Нинидзе указала, что сейчас она находится в стадии бракоразводного процесса с режиссером Кириллом Плетневым.
Казалось бы, что вопрос остался открытым. Но тут Максим Виторган сам подлил масла в огонь - режиссер опубликовал в сторис трогательное фото Нино.
"С днем рождения, ребенок", - написал на грузинском артист под фото.
Напомним, 8 марта Максим Виторган и Ксения Собчак разместили в своих социальных сетях сообщения, где объявили о разводе. Теперь они разведены официально. Журналистка появляется на публике с новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым.