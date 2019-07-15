Бывшая рижанка Дана Соколова сделала очередное откровенное фото

Бывшая рижанка, а ныне одна из звезд лейбла Black Star, исполнительница Дана Соколова на своей Instagram-странице разместила очередное откровенное фото.
Девушка опубликовала черно-белый снимок. На нем Дана сидит обхватив голову руками. Из одежды на певице лишь белые трусики.
Примечательно, что фотографию подписала двумя корейскими иероглифами "배아", которые переводятся как "эмбрионы".
Никаких других пояснений Соколова не сделала.
Подписчики певицы отметили изящность и хрупкость артистки, а также то, что так ей гораздо лучше, чем в спортивной и бесформенной одежде.
"Хрупкая такая", "Грациозная лань", "Девушка с другой планеты", "Красивая", "Идеальная", - писали поклонники в комментариях.
За три часа снимок собрал свыше 14 тысяч лайков.