Бывшая рижанка Дана Соколова сделала очередное откровенное фото

Девушка опубликовала черно-белый снимок. На нем Дана сидит обхватив голову руками. Из одежды на певице лишь белые трусики.

Подписчики певицы отметили изящность и хрупкость артистки, а также то, что так ей гораздо лучше, чем в спортивной и бесформенной одежде.