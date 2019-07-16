Бузова в корсете и подвязах прогулялась по улицам Витебска

Российская ведущая, блогер и интернет-сенсация Ольга Бузова отправилась на гастроли в Беларусь. Звезда впервые выступила на фестивале "Славянский базар". Об этом артистка написала на своей Instagram-странице.
"6:00, и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете, и впервые в Витебске, и впервые на "Славянском базаре". Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни. Спасибо за море цветов и подарков", - написала она.
Бузова также отметила, что продолжает лечить ногу, которую повредила на съемках программы "Форт Боярд".
После выступления Ольга решила прогуляться по улицам города в концертном костюме - блестящем корсете с подвязками.
Подписчики в комментариях поблагодарили звезду за выступление, а также поинтересовались ее здоровьем.