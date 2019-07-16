Бузова в корсете и подвязах прогулялась по улицам Витебска

"6:00, и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете, и впервые в Витебске, и впервые на "Славянском базаре". Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни. Спасибо за море цветов и подарков", - написала она.