Вт, 16.07.2019
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Бузова в корсете и подвязах прогулялась по улицам Витебска

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Российская ведущая, блогер и интернет-сенсация Ольга Бузова отправилась на гастроли в Беларусь. Звезда впервые выступила на фестивале "Славянский базар". Об этом артистка написала на своей Instagram-странице.

"6:00, и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете, и впервые в Витебске, и впервые на "Славянском базаре". Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни. Спасибо за море цветов и подарков", - написала она. 

Бузова также отметила, что продолжает лечить ногу, которую повредила на съемках программы "Форт Боярд".

После выступления Ольга решила прогуляться по улицам города в концертном костюме - блестящем корсете с подвязками. 

Подписчики в комментариях поблагодарили звезду за выступление, а также поинтересовались ее здоровьем.

Ранее подписчики ополчились на Бузову из-за секси поз в леопардовом купальнике.

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