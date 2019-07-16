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"Человек в течение съемок не просыхал": Создатели "А поговорить?" рассказали рижанам про пьяную Волочкову

ФОТО: скриншот видео/коллаж Русский TVNET

Российская журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк стали героями латвийского YouTube-шоу "Говорящие Головы". В откровенной беседе ведущая программы "А поговорить?" призналась, что не хотела бы больше работать с Анастасией Волочковой. 

Ирина и Никита рассказали, как однажды они проводили съемки и звезда вела себя отвратительно и непрофессионально. 

"Человек в течение съемок не просыхал и вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший", - сказал Лойк.

На следующий день Ирина Шихман должна была сопровождать Волочкову в Санкт-Петербург. По вине танцовщицы съемки могли вообще не состояться. 

"Опоздала на поезд, потом забыла паспорт. У нас вообще под срывом вся командировка была... Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала.

Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно и что-то еще понимать уже не хочется", – подчеркнула Ирина Шихман.

"А поговорить?" - российское интернет-шоу, проект с Ириной Шихман, которая раньше вела такие программы как "Истории в деталях", "Дневник наблюдений" и "Двойные стандарты". Гостями программы стали Полина Гагарина, Елена Темникова, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и многие другие. 

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