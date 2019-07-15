"Изнасилование по неосторожности": эксперты проанализировали новый шведский закон

Год назад в Швеции были приняты поправки к законодательству, согласно которым, секс без ясного согласия обеих сторон считается изнасилованием. На минувшей неделе Верховный суд Швеции впервые признал мужчину виновным в "изнасиловании по неосторожности". Портал The Local опросил экспертов о том, как новый закон повлиял на судебную практику и дискуссии в обществе.
Новый закон вступил в силу 1 июля прошлого года. Он определяет, что для сексуального контакта любого характера необходимо согласие всех вовлеченных сторон. Согласие должно быть выражено устно или с помощью языка тела, в противном случае случившееся будет считаться изнасилованием.
В законе сформулированы два новых нарушения - "изнасилование по неосторожности" и "сексуальное использование по неосторожности", под "неосторожностью" подзразумевается тот факт, что одна вовлеченная сторона участвовала в процессе недобровольно.
Ранее для выдвижения обвинений в изнасиловании одним из важнейших факторов были доказательства того, что подозреваемый применял силу, угрожал или воспользовался незащищенным состоянием жертвы.
Первоначально новый закон встретили с критикой - Законодательный совет Швеции приказал его уточнить. Это было сделано, однако некоторые его охарактеризовали как signalpolitik или "декоративный" закон, который вряд ли принесет реальные изменения. Однако через год после введения закона активистские организации указывают, что закон определенно повлиял на судебную практику и дискуссии государственного масштаба о сексуальной автономии.
Случаи "изнасилования по неосторожности"
"В этом году мы анализировали 30 решений суда и среди них были случаи, которые перед введением нового закона не квалифицировались бы как изнасилование: в них не применялись насилие или сила в какой-либо другой форме", - указала эксперт по правам женщин организации Amnesty International Катарина Бергехед.
В последнее время новый закон сыграл значимую роль в по крайней мере семи делах об изнасиловании, которые дошли до суда, гласит исследование шведской радиопередачи I lagens namn ("Во имя закона").
Спать в одной кровати в нижнем белье не означает согласие
На минувшей неделе Верховный суд Швеции признал виновным 27-летнего мужчину в изнасиловании по неосторожности.
Пострадавшая заявила, что согласилась на то, чтобы мужчина провел у нее ночь, но четко сказала о нежелании заниматься сексом. Несмотря на это, мужчина вступил с ней в сексуальный контакт.
И обвиняемый, и пострадавшая указали, что женщина во время полового акта вела себя пассивно и во время секса они друг с другом не разговаривали.
Женщина заявила, что "замерла и не знала, что делать". Тем временем мужчина признался, что, начав половой акт, он не был уверен в том, спит пострадавшая или нет. По словам обвиняемого, у него появилось "впечатление, что она хотела заняться сексом". Он продолжал половой акт, поскольку женщина не говорила "нет". Обвиняемый также указал, что прекратил действия сексуального характера, когда ему показалось, что девушка этого не желает.
"Человек, который против своей воли подвергается действиям сексуального характера, не обязан говорить "нет" или как-либо по-другому выражать свое несогласие. Суд подчеркивает - факт того, что обвиняемый и пострадавшая спали в одной постели в нижнем белье, не значит, что пострадавшая добровольно участвовала в половом акте", - указали в Верховном суде.
Мужчине грозит тюремный срок до двух лет и трех месяцев. Учитываются также другие нарушения закона, в которых его признали виновным. За изнасилование по неосторожности полагается восемь месяцев тюрьмы.
Если бы новый закон не вступил в силу, то, вероятнее всего, это дело закончилось бы тем, что мужчину бы оправдали, поскольку пришлось бы доказывать, что изнасилование или сексуальное насилие было совершено преднамеренно, однако это в деле констатировано не было.
Необходимо лучшее понимание того, что же такое "согласие"
Новый закон поспособствовал дискуссиям в обществе о границе между добровольными интимными отношениями и изнасилованием, считает представитель Шведской ассоциации сексуального образования (RFSU) Мария Бергстрем.
"Теперь люди лучше понимают и хотят более открыто говорить о том, что такое согласие, Наприме, мы видим, что людям, которые его пережили, стало легче описать инцидент словами и, может, даже пойти дальше - сообщить о случившемся или искать поддержку. Этот закон ясно говорит - у каждого есть обязанность убедиться в том, что было дано согласие", - указала она.
Бергстрем также указала, что движение #MeToo добилось того, что в политическую повестку дня включаются вопросы о согласии в сексуальном контексте.
Многие случаи изнасилования до сих пор остаются безнаказанными
Подсчеты Шведского национального совета по борьбе с преступностью, что в Швеции в 2018 году от изнасилования или насилия сексуального характера пострадали около 112 000 человек, но только в 5593 случаях об этом сообщили в полицию. Однако только 7% случаев, о которых сообщали стражам порядка, потом доходили до суда.
"В этом уголке света, который обычно ставят в ряд со странами с самым большим равноправием полов, в случаях изнасилования виновных можно сказать не привлекают к ответственности. Так просто быть не должно", - заявила Бергехед.
В опубликованном в этом году докладе говорится, что в Швеции в делах, связанных с изнасилованием, полицейские затягивают с допросами и результаты тестов ДНК иногда приходится ждать до девяти месяцев.
"Случаи изнасилования нужно расследовать без колебаний. Доказательства нужно сразу же фиксировать, поскольку существует риск того, что они могут пропасть. Например, информацию, сохраненную в мобильном телефоне можно удалить. В полиции не хватает сотрудников и, ресурсы нередко используются для расследования таких преступлений как убийства. Но мы видим сигналы, что полиция хочет и наконец может эффективно бороться с изнасилованиями", - указала Бергехед.
Полиция Швеции до следующего года привлечь 350 следований только для дел по изнасилованиям, сексуальной эксплуатации детей и насилию в семье.
Бергехед также указала, что отношение к сексу и согласию стоит изменить на всех уровнях общества.
"Поправок в законодательстве не хватает. Необходимо обучать полицейских по этим вопросам, ввести специальные занятия в школах. Общество в целом должно измениться. Необходимо бороься за жертв изнасилования. Но в долгосрочной перспективе нашей целью является искоренение изнасилований и сексуального насилия", - указала она.