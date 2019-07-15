"Изнасилование по неосторожности": эксперты проанализировали новый шведский закон

Мужчине грозит тюремный срок до двух лет и трех месяцев. Учитываются также другие нарушения закона, в которых его признали виновным. За изнасилование по неосторожности полагается восемь месяцев тюрьмы.

Если бы новый закон не вступил в силу, то, вероятнее всего, это дело закончилось бы тем, что мужчину бы оправдали, поскольку пришлось бы доказывать, что изнасилование или сексуальное насилие было совершено преднамеренно, однако это в деле констатировано не было.

Необходимо лучшее понимание того, что же такое "согласие"

Новый закон поспособствовал дискуссиям в обществе о границе между добровольными интимными отношениями и изнасилованием, считает представитель Шведской ассоциации сексуального образования (RFSU) Мария Бергстрем.

"Теперь люди лучше понимают и хотят более открыто говорить о том, что такое согласие, Наприме, мы видим, что людям, которые его пережили, стало легче описать инцидент словами и, может, даже пойти дальше - сообщить о случившемся или искать поддержку. Этот закон ясно говорит - у каждого есть обязанность убедиться в том, что было дано согласие", - указала она.

Бергстрем также указала, что движение #MeToo добилось того, что в политическую повестку дня включаются вопросы о согласии в сексуальном контексте.

Многие случаи изнасилования до сих пор остаются безнаказанными

Подсчеты Шведского национального совета по борьбе с преступностью, что в Швеции в 2018 году от изнасилования или насилия сексуального характера пострадали около 112 000 человек, но только в 5593 случаях об этом сообщили в полицию. Однако только 7% случаев, о которых сообщали стражам порядка, потом доходили до суда.

"В этом уголке света, который обычно ставят в ряд со странами с самым большим равноправием полов, в случаях изнасилования виновных можно сказать не привлекают к ответственности. Так просто быть не должно", - заявила Бергехед.

В опубликованном в этом году докладе говорится, что в Швеции в делах, связанных с изнасилованием, полицейские затягивают с допросами и результаты тестов ДНК иногда приходится ждать до девяти месяцев.

"Случаи изнасилования нужно расследовать без колебаний. Доказательства нужно сразу же фиксировать, поскольку существует риск того, что они могут пропасть. Например, информацию, сохраненную в мобильном телефоне можно удалить. В полиции не хватает сотрудников и, ресурсы нередко используются для расследования таких преступлений как убийства. Но мы видим сигналы, что полиция хочет и наконец может эффективно бороться с изнасилованиями", - указала Бергехед.

Полиция Швеции до следующего года привлечь 350 следований только для дел по изнасилованиям, сексуальной эксплуатации детей и насилию в семье.

Бергехед также указала, что отношение к сексу и согласию стоит изменить на всех уровнях общества.