Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с последней фотосессии.
36-летняя Светлана Ходченкова на снимках выглядит очень естественно и без какого-либо макияжа. На фото для журнала InStyle звезда позирует топлес. Актриса сидит на стуле в одних трусиках, украшениях от Bvlgari и прикрыват грудь руками
"Это была очень жаркая фотосессия", - написала она.
Поклонники в комментариях отметили невероятную красоту Светланы и не скупились на комплименты.
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Это была очень жаркая фотосессия 😎 @bulgariofficial ❤️ #repost @instylerussia ・・・ Встречайте Светлану Ходченкову @svetlana_khodchenkova на обложке августовского номера InStyle ✨ InStyle первым расспросил российскую актрису о том, как она решила стать кинопродюсером и дать «зеленый свет» смелым творческим экспериментам, и заодно предложил ей сыграть главную героиню в фотосъемке, вдохновленной картиной Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес».