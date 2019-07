Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

View this post on Instagram

Это была очень жаркая фотосессия 😎 @bulgariofficial ❤️ #repost @instylerussia ・・・ Встречайте Светлану Ходченкову @svetlana_khodchenkova на обложке августовского номера InStyle ✨ InStyle первым расспросил российскую актрису о том, как она решила стать кинопродюсером и дать «зеленый свет» смелым творческим экспериментам, и заодно предложил ей сыграть главную героиню в фотосъемке, вдохновленной картиной Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес».