Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

36-летняя Светлана Ходченкова на снимках выглядит очень естественно и без какого-либо макияжа. На фото для журнала InStyle звезда позирует топлес. Актриса сидит на стуле в одних трусиках, украшениях от Bvlgari и прикрыват грудь руками