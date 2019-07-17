Ср, 17.07.2019
Реальная ответственность приходит, когда есть риск разоблачения со стороны СМИ, работой которых нельзя управлять и которые нельзя подчинить своей воле. журналист TVNET Виктория Пушкеле

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Светлана Ходченкова

ФОТО: TASS/Scanpix

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с последней фотосессии. 

36-летняя Светлана Ходченкова на снимках выглядит очень естественно и без какого-либо макияжа. На фото для  журнала InStyle звезда позирует топлес. Актриса сидит на стуле в одних трусиках, украшениях от Bvlgari и прикрыват грудь руками

"Это была очень жаркая фотосессия", - написала она.

Поклонники в комментариях отметили невероятную красоту Светланы и не скупились на комплименты.

Ранее Ходченкова напугала поклонников болезненным видом.

View this post on Instagram

Это была очень жаркая фотосессия 😎 @bulgariofficial ❤️ #repost @instylerussia ・・・ Встречайте Светлану Ходченкову @svetlana_khodchenkova на обложке августовского номера InStyle ✨ InStyle первым расспросил российскую актрису о том, как она решила стать кинопродюсером и дать «зеленый свет» смелым творческим экспериментам, и заодно предложил ей сыграть главную героиню в фотосъемке, вдохновленной картиной Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес».

A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ