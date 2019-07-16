Ср, 17.07.2019
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Леонид Агутин необычно поздравил себя с днем рождения

Леонид Агутин

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

16 июля свой день рождения отмечает российский музыкант Леонид Агутин: ему исполняется 51 год. С самого утра артиста поздравляют родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

В день своего рождения певец разместил фото на своей странице в Instagram. Под снимком он оставил необычное послание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья мои! У меня сегодня День Рождения! И вот, что я мог бы сказать по этому поводу: «Дорогой, Лёня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с лёгкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперёд! Предшествующие годы ты, в целом, прошёл не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!...»

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Леонид Агутин сохранил искренний интерес к музыке, постоянно находя новые приемы и решения, но оставаясь в рамках своей уникальной стилистики.

Артисту удается мастерски расширить ее, что он и продемонстрировал во время своих последних гастролей, когда посетил и Латвию.

Почти все лето Агутин провел в разъездах. Но свой день рождения он отметит в Москве в кругу родных и супруги Анжелики Варум.

Он часто признавался, что не любит пышных торжеств, а 17 июня артист представит свою первую интерактивную книгу и лично пообщается с поклонниками.

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