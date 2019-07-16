Леонид Агутин необычно поздравил себя с днем рождения

16 июля свой день рождения отмечает российский музыкант Леонид Агутин: ему исполняется 51 год. С самого утра артиста поздравляют родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.
В день своего рождения певец разместил фото на своей странице в Instagram. Под снимком он оставил необычное послание.
Друзья мои! У меня сегодня День Рождения! И вот, что я мог бы сказать по этому поводу: «Дорогой, Лёня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с лёгкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперёд! Предшествующие годы ты, в целом, прошёл не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!...»
Леонид Агутин сохранил искренний интерес к музыке, постоянно находя новые приемы и решения, но оставаясь в рамках своей уникальной стилистики.
Артисту удается мастерски расширить ее, что он и продемонстрировал во время своих последних гастролей, когда посетил и Латвию.
Почти все лето Агутин провел в разъездах. Но свой день рождения он отметит в Москве в кругу родных и супруги Анжелики Варум.
Он часто признавался, что не любит пышных торжеств, а 17 июня артист представит свою первую интерактивную книгу и лично пообщается с поклонниками.