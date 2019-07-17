"Шенген тут можно сделать?" Русские "троллят" Instagram Леди Гаги. Они мстят за Шейк

Дело в том, что недавно в интернете появилась новость о том, что Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу. При этом информация эта неподтвержденная, как и тот факт, что именно американская певица стала причиной расставания Брэдли с русской моделью Ириной Шейк.

Отметим, что 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

Галерея: Брэдли Купер, Леди Гага и Ирина Шейк

Но это все лирика, и никаких официальных подтверждений или опровержений о любовном треугольнике пока нет.

Но это не мешает русскоязычным пользователям сети "троллить" аккаунт Леди Гаги.

Напомним, Леди Гага снялась с Брэдли Купером в мюзикле "Звезда родилась", и за песню Shallow из этого фильма она получила свой первый "Оскар".

ФОТО: AP/Scanpix

Вначале пользователи сети Instagram под последним постом Леди Гаги называли ее "разлучницей" и обвиняли в том, что она разрушила семью Ирины и Брэдли, но вскоре это переросло в настоящий поток шуток, мемов и приколов.

Люди стали там оставлять рецепты, гороскопы для Овнов и объявления о продаже чего угодно.

Например, "Шенген тут можно сделать?", "Как правильно: творог или творог?", "Пользуясь случаем хочу передать привет Алану из Казахстана, мы познакомились в Кемере", "Давай, Гага, давай, давай открывай свой англо-русский словарь", "Тут Бари Алибасов не проходил? Нам КРОТА НА СКЛАД ЗАВЕЗЛИ, Надо бы продегустировать!".

Многие уже шутят о том, что их так засосало, что отпуск придется проводить, читая все шутки:

"Люди, прекратите у меня так отпуск здесь пройдет!!!!", "Никто не знает, когда флешмоб закончится? Мне до какого отпуск брать?"

Кто-то емко подметил - "Тот случай, когда женился на одной женщине, а разводишься со всей Россией".

Не остались в стороне и российские звезды шоу-бизнеса:

"Харламов, перезвони мне!", - написал Мартиросян, "Как правильно приготовить хинкали?", - ответил Харламов. "ЭТО ВСЁ ИЗ-ЗА ИРРРИШКИ, РРРЕБЯТА! ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА. КЛЯНУСЬ РРРУКОЙ!", - подключился Галустян.

"Гуси гуси га-га-га", - написала Эвелина Бледанс, "Девочки, скиньте рецепт вкусного пирога", - добавила Лада Дэнс. Не остался в стороне и Максим Галкин, сделавший отсылку на стих из "Алисы в Зазеркалье".

В комментариях и правда можно утонуть, их количество уже перевалило за 170 тысяч! Мы предупредили...

Отметим, что и под последним постом Ирины Шейк появились отголоски самопроизвольного флешмоба. В частности, пользователи хвалят ее красивое фото, отмечают, что "Брэдли лошара", и пишут: