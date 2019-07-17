"Стоять, бояться": журналистка рассказала о прихотях советской артистки Светланы Крючковой

Как мы уже писали, российская журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк стали героями латвийского YouTube-шоу "Говорящие Головы". В откровенной беседе ведущая программы "А поговорить?" рассказала не только о неприятной стороне съемок Анастасии Волочковой, но и о прихотях советской актрисы Светланы Крючковой.
Шихман отметила, что это ее любимая история.
"Есть такая потрясающая советская актриса Светлана Крючкова (в этот момент Ирина Шихман напела "Нас выбирают, мы выбираем...." - Прим.ред.), это было еще до программы "А поговорить?", очень давно...", - начала журналистка свой рассказ.
До злосчастного интервью Ирина Шихман уже знала, что Крючкова - актриса с характером, поэтому сознательно даже внешне подготовилась - взяла с собой на съемки водолазку в катышках, вместо линз надела очки, смыла всю косметику, завязала волосы в пучок, - то есть очень постаралась, чтобы не подчеркивать своей молодости и никак не выделяться.
Помимо этого, журналистка взяла с собой тортик и фрукты. Однако все старания Ирины сработали лишь ненадолго.
"О фруктах и тортике актриса наорала, что "я привезла диабетику сахар, и хочу ее убить"", - вспоминает Ирина.
По ее словам, все интервью проходило ужасно, поэтому журналистка в итоге выпустила сюжет под названием "Стоять, бояться, удивляться", так как все интервью актриса заставляла журналистку провести на ногах.
"- Если вы будете сидеть, я буду смотреть глазами вниз, и зрители будут видеть только веки мои.
- Мне надо так?
- Стоять, конечно", - звучит диалог актрисы и журналистки в итоговом сюжете.
По признанию Ирины, она не могла два часа брать интервью стоя, это даже психологически как-то странно, при том, что сама актриса сидела.
Отмечается, что после того сюжета актриса разослала всем СМИ письмо о том, что Шихман ужасная журналистка.
При этом Ирина признает, что по-прежнему считает Крючкову выдающейся и гениальной актрисой.
Светлана Крючкова – советская и российская артистка театра и кино. Ее фильмография насчитывает более 95 картин, среди которых ленты, уже ставшие легендарными: "Большая перемена", "Не может быть!", "Старший сын", "Женитьба", "Курьер".