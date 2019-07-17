"Стоять, бояться": журналистка рассказала о прихотях советской артистки Светланы Крючковой

Шихман отметила, что это ее любимая история.

"Есть такая потрясающая советская актриса Светлана Крючкова (в этот момент Ирина Шихман напела "Нас выбирают, мы выбираем...." - Прим.ред.), это было еще до программы "А поговорить?", очень давно...", - начала журналистка свой рассказ.

До злосчастного интервью Ирина Шихман уже знала, что Крючкова - актриса с характером, поэтому сознательно даже внешне подготовилась - взяла с собой на съемки водолазку в катышках, вместо линз надела очки, смыла всю косметику, завязала волосы в пучок, - то есть очень постаралась, чтобы не подчеркивать своей молодости и никак не выделяться.

Помимо этого, журналистка взяла с собой тортик и фрукты. Однако все старания Ирины сработали лишь ненадолго.

"О фруктах и тортике актриса наорала, что "я привезла диабетику сахар, и хочу ее убить"", - вспоминает Ирина.

По ее словам, все интервью проходило ужасно, поэтому журналистка в итоге выпустила сюжет под названием "Стоять, бояться, удивляться", так как все интервью актриса заставляла журналистку провести на ногах.

"- Если вы будете сидеть, я буду смотреть глазами вниз, и зрители будут видеть только веки мои.

- Мне надо так?

- Стоять, конечно", - звучит диалог актрисы и журналистки в итоговом сюжете.

По признанию Ирины, она не могла два часа брать интервью стоя, это даже психологически как-то странно, при том, что сама актриса сидела.

Отмечается, что после того сюжета актриса разослала всем СМИ письмо о том, что Шихман ужасная журналистка.

При этом Ирина признает, что по-прежнему считает Крючкову выдающейся и гениальной актрисой.