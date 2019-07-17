Отрекшийся от престола ради русской красавицы король Малайзии развелся с ней

В начале года в СМИ уже появлялась информация о том, что пара расходится, но тогда эти слухи не подтвердились.

Теперь же, как пишет издание, стало известно, что 22 июня супруги подали документы на развод в один из судов Сингапура, а 1 июля процедура оформления была завершена. Причина расторжения брака не разглашается.

Согласно документам, просочившимся в Сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут вновь пожениться.

Сами они пока официально не подтвердили факт развода, а Оксана в своем Instagram-аккаунте (судя по датам, уже после "расторжения отношений") разместила два пространных поста, в которых подробно рассказала о себе и поделилась невероятной историей своей любви, проиллюстрировав публикации фотографиями из личного архива.

Как уже сообщал Русский TVNET, в ноябре 2018 года СМИ сообщили, что российская модель, обладательница титула "Мисс Москва" 2015 года Оксана Воеводина и король Малайзии Мухаммад V сыграли свадьбу.

Правителю пришлось отречься от престола, так как подданные были против его брака с иностранкой, а его молодую супругу новый статус обязал отказаться от модельной карьеры. Кроме того, девушка приняла ислам и взяла новое имя - Рихана.

21 мая этого года бывшая модель родила первенца, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Новоиспеченная мама рассказывала подписчикам в соцсетях о счастье, которое она ощущает, и утверждала, что ни на шаг не отходит от наследника.