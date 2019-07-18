Солистка группы "Винтаж": "Могли украсть и изнасиловать"

Певица отмечает, что мама всегда поддерживала в ее начинаниях. Ведь она пяти лет танцевала в балетном ансамбле "Останкино", где научилась упорно работать. А потом и вовсе она стала единственным кормильцем в семье.

"Мне было 19 лет. В этом возрасте я начала петь в группе "Лицей", а потом поступила в институт. Так началась моя взрослая жизнь. Мама говорила: "Анечка, ты все делаешь правильно". Никакого осуждения, никакой критики с ее стороны никогда не было", - рассказала певица.

Но в ранние годы Анну очень интересовали вечеринки и дискотеки. В 90-е, в возрасте 15 лет она часто сбегала без спроса на танцы, но мама ее понимала и не ругала.

"Я ведь попадала в страшные истории. Не знаю, как мама с папой меня отпускали в пятнадцать лет на ночные дискотеки… Да я их и не спрашивала, просто уходила. Надевала короткую юбку, капроновые колготки и выходила в мороз без денег", - вспоминает Плетнева.

Она с подружками ловила машину в четыре утра.

"Могло случиться все, что угодно: нас могли украсть, изнасиловать, изувечить! Уверена, что родители волновались за меня, просто ничего не говорили. Слава Богу, все закончилось благополучно: я жива и здорова. Но мне бы не хотелось, чтобы мои дети рисковали так, как это делала я", - признается она.