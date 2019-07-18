Laima Rendezvous Jurmala 2019: за несколько часов до начала

18 июля в Юрмале открывается международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019, который проходит в этом году в пятый раз и продлится до 21 июля. Первый день фестиваля называется “Открытие”, сегодня выступят Инесе Галанте, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Дана Соколова, Alekseev, Radio Trio, Миша Романова, Макс Барских, Настя Каменских, Янис Стибелис, Freedom Ballet и Лайма Вайкуле.
В концертном зале "Дзинтари" полным ходом идет подготовка к мероприятию, присутствует большое количество прессы, идут генеральные репетиции.
Вниманию тех, кто пользуется общественным транспортом: для удобства посетителей концерта во все дни фестиваля (с 18 по 21 июля) будет курсировать дополнительный электропоезд, он отправляется со станции Майори в 00:16. Предпоследний поезд (последний по расписанию) со станции Дзинтари отходит в 23:26.
Всего на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala приезжают более 50 популярных исполнителей из 15 стран. Билеты и подробная программа на все дни: laimafestival.lv.