Laima Rendezvous Jurmala 2019: за несколько часов до начала

18 июля в Юрмале открывается международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019, который проходит в этом году в пятый раз и продлится до 21 июля. Первый день фестиваля называется “Открытие”, сегодня выступят Инесе Галанте, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Дана Соколова, Alekseev, Radio Trio, Миша Романова, Макс Барских, Настя Каменских, Янис Стибелис, Freedom Ballet и Лайма Вайкуле.