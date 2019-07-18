Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним

Корреспонденты Limon.ee и Rus.Tvnet.lv фиксируют все, что сейчас происходит в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Десятки людей бросили всё и побежали фотографировать Пугачеву с Моисеевым. Алла Борисовна появилась на публике со своим мужем Максимом Галкиным. Недалеко от них расположились и другие звёзды - Алена Свиридова и Аркадий Укупник.