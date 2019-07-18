Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним

Корреспонденты Limon.ee и Rus.Tvnet.lv фиксируют все, что сейчас происходит в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Десятки людей бросили всё и побежали фотографировать Пугачеву с Моисеевым. Алла Борисовна появилась на публике со своим мужем Максимом Галкиным. Недалеко от них расположились и другие звёзды - Алена Свиридова и Аркадий Укупник.
Лайма Вайкуле собрала на своем фестивале не только множество гостей со всего мира, но и представителей прессы из разных стран.
За кулисами невозможно протолкнуться. Каждую секунду звезд ослепляют вспышки фотоаппаратов. Артисты улыбаются в объективы и охотно отвечают на вопросы журналистов. Конечно, не обойтись и без эмоций, но хозяйка фестиваля все держит под контролем и следит за всем происходящим.
Всего в этом году в фестивале принимают участие более 40 артистов из 14 стран: это Латвия, Украина, Россия, Белоруссия, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова, Азербайджан.
Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру, благодаря вещательным партнерам, таким как Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), 9 канал (Израиль), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), портал OK.ru и другие.
Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019 проходит в Юрмале с 18 по 21 июля.