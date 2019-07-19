Латвия одной из первых в Европе ввела 5G

Таким образом, Латвия может стать одной из первых стран в Европе и мире, где внедрена сеть 5G.

Уже в понедельник в Лиепае начала работать установленная LMT базовая станция 5G, а Tele2 свою первую станцию запустила в среду на территории Mūkusalas Biznesa Centrs.

Компания предполагает, что первоначально скорость мобильного интернета на территории бизнес-центра составит до 1Гб/с, а LMT еще проведет пресс-конференции о запуске сети 5G в Латвии и представит 5G-роутер, который разработан вместе с технологической компанией MikroTik.