Пт, 19.07.2019
Это наша война, и мы её обязаны выиграть. А на войне не бывает эмоций. Вернее, бывают, но ты себе не позволяешь их проявлять, а просто делаешь необходимое, и всё. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"

Латвия одной из первых в Европе ввела 5G

Президент LMT на форуме 5G Techritory

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Операторы Latvijas mobilais telefons (LMT) и Tele2 почти одновременно объявили о запуске технологии связи 5G, пишет Neatkarīgā.

Таким образом, Латвия может стать одной из первых стран в Европе и мире, где внедрена сеть 5G.

Уже в понедельник в Лиепае начала работать установленная LMT базовая станция 5G, а Tele2 свою первую станцию запустила в среду на территории Mūkusalas Biznesa Centrs.

Компания предполагает, что первоначально скорость мобильного интернета на территории бизнес-центра составит до 1Гб/с, а LMT еще проведет пресс-конференции о запуске сети 5G в Латвии и представит 5G-роутер, который разработан вместе с технологической компанией MikroTik. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ