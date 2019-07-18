Запущена первая базовая станция 5G оператора "Tele2"

Станция будет обеспечивать клиентам связь 5G на территории Mūkusalas Biznesa Centrs. Как указывает "Tele2", клиенты, у которых имеются поддерживающие технологию 5G устройства, смогут пользоваться преимуществами мобильного интернета 5G уже в ближайшие дни. Компания предполагает, что первоначально скорость мобильного интернета в квартале Mūkusalas Biznesa Centrs будет от 1Гб/с.

"С сегодняшнего дня, 18 июля, мы можем считать, что в Латвии началась эра 5G. Мы целенаправленно работали, чтобы стать первыми в столице, кто запускает качественную технологию 5G. Для полноценного внедрения 5G "Tele2" в сотрудничестве с "Nokia" создал необходимую для функционирования 5G основную сеть, без которой ни один оператор не сможет внедрить новую технологию, а сегодня мы установили и первую базовую радиостанцию 5G, которая уже какое-то время в тестовом режиме испытывалась в лаборатории", - сказал председатель правления компании Валдис Ванцович.