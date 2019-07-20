Стиль гостей 2-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: от модных шедевров до "недоразумений"
Русский TVNET продолжает следить за всем происходящим в эти дни в Юрмале - на международном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019. И не только на сцене, но и на репитициях, за кулисами и перед началом выступлений артистов на сцене. Не остаются без внимания и гости мероприятия, в числе которых много звезд и известных персон.
Предлагаем оценить стиль публики, пришедшей теплым летним вечером 19 июля в зал "Дзинтари" на концерт второго дня фестиваля.
Много летнего бело-кружевного, черная классика, провокационный красный, смелые декольте, оголенные плечи, дерзкие мини, неожиданные сочетания и даже перья...
Здесь было все! А насколько это все стильно - судите сами...
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Напомним, 18 июля в концертном зале "Дзинтари" уже в пятый раз стартовал международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, который продлится до 21 июля. Среди хедлайнеров фестиваля Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Нино Катамадзе, Монатик, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Марио Бионди, Валерий Меладзе, певица Noa и многие другие - всего более 50 популярных артистов из 15 стран.
Ежегодно фестиваль смотрят в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Германии, Израиле и других странах в общей сложности более 100 миллионов зрителей.
- Вниманию тех, кто пользуется общественным транспортом: для удобства посетителей концерта во все дни фестиваля (с 18 по 21 июля) будет курсировать дополнительный электропоезд, который отправляется со станции Майори в 00:16. Предпоследний поезд (последний по расписанию) со станции Дзинтари отходит в 23:26.
Билеты и подробная программа фестиваля на все дни: laimafestival.lv.