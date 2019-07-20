Стиль гостей 2-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле: от модных шедевров до "недоразумений"

Русский TVNET продолжает следить за всем происходящим в эти дни в Юрмале - на международном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019. И не только на сцене, но и на репитициях, за кулисами и перед началом выступлений артистов на сцене. Не остаются без внимания и гости мероприятия, в числе которых много звезд и известных персон.