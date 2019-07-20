Такими на сцене вы их не увидите! Оперная дива в кожаных шортиках и 65-летняя Успенская без макияжа

Кадры с репетиций порой гораздо более ценны и эффектны - ведь именно на них мы видим звезд абсолютно не такими, как привыкли - настоящими и естественными.

И это вовсе не говорит о том, что, выходя на сцену перед публикой, они неискренни в своем творчестве - нет, мы имеем в виду лишь визуальное преображение для выступления - грим, сценический костюм...

Мы уже отметили сегодня, как "похулиганила" в своем стиле Лайма Вайкуле на репетиции третьего дня фестиваля вместе с балетом Freedom: пижамка, кроссовки, косичка...

И вот еще две звезды, которые удивили своим видом в этот день до начала концерта - это 37-летняя российская оперная певица (сопрано), солистка Большого театра Анна Аглатова и 65-летняя российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская.

Оперная дива в кожаных мини-шортиках (какие ножки!), а звезда шансона - в бейсболке, широких брюках, стильной обуви (молодежный прикид!) и без макияжа.

Такими на сцене вы их не увидите! Смотрите фото...

Галерея: Анна Аглатова на репетиции 3-го дня фестиваля в Юрмале