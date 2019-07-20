Немного хулиганства в стиле Лаймы: пижамка, кроссовки, косичка...
В Юрмале продолжается международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Перед концертом каждого дня на сцене зала "Дзинтари" проходят репетиции участников и, конечно, хозяйки и организатора этого грандиозного мероприятия - Лаймы Вайкуле.
Репетиции - это еще не сам концерт, а потому проходят они хоть и в рабочей, но легкой и непринужденной обстановке, и артисты, естественно, предстают на них "не при параде".
Но все мы знаем Лайму! Что бы она ни надела - это всегда невероятно стильно, изысканно, со вкусом и знанием самых модных тенденций.
И вот очередной пример - появление звезды на репетиции третьего дня фестиваля сегодня, 20 июля, вместе с балетом Freedom.
Галерея: Лайма Вайкуле и балет Freedom на репетиции 3-го дня фестиваля в Юрмале
Напомним, что для репитиции в первый день фестиваля сразу две звезды - 55 летняя Лолита и 33-летняя Бьянка - предстали в нарядах в очень сегодня актуальном пижамном стиле -
Лолита отдала предпочтение длинному платью-халату свободного кроя в клетку, а Бьянка выбрала просторный комбинезон с цветочным принтом.
И удобно, и недостатки фигуры, если таковые имеются, легко скрыть, да и для летнего дня самое то! И все, не более...
Когда же речь идет о Лайме Вайкуле, то есть когда мы смотрим на нее, даже в той же "пижамке", кроссовках и с небрежной косичкой на голове - слова напрашиваются совсем другие, согласитесь. Это стильно, современно, гармонично, восхитительно и в то же время немного по-хулигански... Лайма такая во всем!
Галерея: Закулисье второго дня Laima Rendezvous Jūrmala 2019
Галерея: Закулисье первого дня Laima Rendezvous Jūrmala 2019