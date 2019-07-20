"Ты же русский по бабуленьке": Теперь россияне штурмуют Instagram Ди Каприо

Все начало после того, как пользователи в профиле "Весь Улан-Удэ" в Instagram, предложили обратиться за помощью в сохранении озера к актеру. Это сообщает "Сибирь. Реалии".

Ежегодно на побережье Байкала проводятся уборки мусора, однако в озере был найден микропластик. Эксперты говорят, что пластиковое загрязнение угрожает животным и растениям.

Что люди пишут под публикациями Ди Каприо:

"Лео, ты же русский по бабуленьке. Ты запрограммирован страдать по берёзкам, нивушкам и медведям. Спаси Байкал, он частично и твой тоже. Отблагодарим как сможем!"

"За Байкал и двор стреляю в упор"

"В школе мне так и не купили топик с Титаником, но у меня был значок Лео, я знаю, ты сможешь помочь, ты непотопляемый"

"Ты прятался в мертвой лошади, чтобы выжить. Байкалу негде прятаться!"

"Мы подарили тебе свои сердца, подари нам надежду на спасение Байкала"

"Леонардо , я могла бы вам написать рецепт бесбармака , но я буду проще #спаситебайкал"

"Лео, ты хоть раз пробовал омуля? А вот и не попробуешь, если Байкал не спасем"

Количество подобных комментариев только растет. Часть из них уже набрали по несколько тысяч "лайков". Просьбы написаны как на английском, так и на русском языке. Пока что актер никому не ответил.

Флешмоб длится уже несколько дней, некоторые пользователи уже начали шутить и на эту тему:

"Мы хотя бы чуть - чуть уже спасли Байкал или как?"

Откуда это пошло?