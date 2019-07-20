"Ты же русский по бабуленьке": Теперь россияне штурмуют Instagram Ди Каприо

Жители Бурятии решили привлечь внимание звезды Леонардо Ди Каприо к проблеме загрязнения Байкала. Они комментируют публикации на его странице в Instagram. Комментарии содержат призыв о помощи.
Все начало после того, как пользователи в профиле "Весь Улан-Удэ" в Instagram, предложили обратиться за помощью в сохранении озера к актеру. Это сообщает "Сибирь. Реалии".
ДиКаприо помоги спасите Байкал 👇 . Здравствуйте! Состою в паблике домохозяек " халатов"- это те, кто дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Евроньюс. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель- нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он- известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!! Байкал- наше все!! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш . Ну не поленитесь, поддержим движ!! @leonardodicaprio
Ежегодно на побережье Байкала проводятся уборки мусора, однако в озере был найден микропластик. Эксперты говорят, что пластиковое загрязнение угрожает животным и растениям.
Что люди пишут под публикациями Ди Каприо:
- "Лео, ты же русский по бабуленьке. Ты запрограммирован страдать по берёзкам, нивушкам и медведям. Спаси Байкал, он частично и твой тоже. Отблагодарим как сможем!"
- "За Байкал и двор стреляю в упор"
- "В школе мне так и не купили топик с Титаником, но у меня был значок Лео, я знаю, ты сможешь помочь, ты непотопляемый"
- "Ты прятался в мертвой лошади, чтобы выжить. Байкалу негде прятаться!"
- "Мы подарили тебе свои сердца, подари нам надежду на спасение Байкала"
- "Леонардо , я могла бы вам написать рецепт бесбармака , но я буду проще #спаситебайкал"
- "Лео, ты хоть раз пробовал омуля? А вот и не попробуешь, если Байкал не спасем"
Количество подобных комментариев только растет. Часть из них уже набрали по несколько тысяч "лайков". Просьбы написаны как на английском, так и на русском языке. Пока что актер никому не ответил.
Флешмоб длится уже несколько дней, некоторые пользователи уже начали шутить и на эту тему:
"Мы хотя бы чуть - чуть уже спасли Байкал или как?"
Откуда это пошло?
Ранее Русский TVNET уже рассказывал о том, что нечто невообразимое творится в комментариях под постами Леди Гаги в социальной сети Instagram. В один момент там внезапно появилось много русской речи, пишут там уже и российские звезды от Лады Дэнс до Гарика Мартиросяна.