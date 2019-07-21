"Пугачевой можно, а мне нельзя": 65-летняя Любовь Успенская намерена рожать

"Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер... Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов", - цитирует Успенскую "Комсомольская правда".