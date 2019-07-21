Вс, 21.07.2019
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  • "Пугачевой можно, а мне нельзя": 65-летняя Любовь Успенская намерена рожать

"Пугачевой можно, а мне нельзя": 65-летняя Любовь Успенская намерена рожать

Любовь Успенская

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

В субботу, 20 июля российская исполнительница Любовь Успенская выступила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala. Во время репетиции и после выступления журналисты окружили певицу плотным кольцом. Представители прессы пытались выяснить правда ли, что певица ищет "красивого и талантливого" донора яйцеклетки, либо это шутка.

Напомним, у звезды есть взрослая дочь Татьяна. Сообщение про донора артистка разместила на своей странице в Instagram.

Журналисты поинтересовались намерением "Королевы шансона" о намерении рожать. Представители прессы отметили, что ведь талант не передается.

"Почему не передаётся? У меня дочь талантливая... Я хочу ребёнка. Чем я хуже Пугачевой?", - отметила она.

Певица также пояснила, что она хотела бы сына, так как дочка у нее уже есть. 

"Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер... Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов", - цитирует Успенскую "Комсомольская правда".

На репетицию в концертный зал "Дзинтари" певица прибыла вместе со своим любимым йоркширским терьером. 

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Галерея:  Laima Rendezvous Jurmala: репетиция Любови Успенской 

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