"Пугачевой можно, а мне нельзя": 65-летняя Любовь Успенская намерена рожать

В субботу, 20 июля российская исполнительница Любовь Успенская выступила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala. Во время репетиции и после выступления журналисты окружили певицу плотным кольцом. Представители прессы пытались выяснить правда ли, что певица ищет "красивого и талантливого" донора яйцеклетки, либо это шутка.
Напомним, у звезды есть взрослая дочь Татьяна. Сообщение про донора артистка разместила на своей странице в Instagram.
Журналисты поинтересовались намерением "Королевы шансона" о намерении рожать. Представители прессы отметили, что ведь талант не передается.
"Почему не передаётся? У меня дочь талантливая... Я хочу ребёнка. Чем я хуже Пугачевой?", - отметила она.
Певица также пояснила, что она хотела бы сына, так как дочка у нее уже есть.
"Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер... Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов", - цитирует Успенскую "Комсомольская правда".
На репетицию в концертный зал "Дзинтари" певица прибыла вместе со своим любимым йоркширским терьером.
Галерея: Laima Rendezvous Jurmala: репетиция Любови Успенской