Пн, 22.07.2019
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Стиль гостей заключительного дня фестиваля в Юрмале: смотрите, кто и в чем пришел!
Фото

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Вчера в Юрмале завершился международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Заключительный концерт, как и три предыдущих, собрал множество ценителей музыки и звездных гостей.

Как уже сообщал Русский TVNET, главной гостьей этого вечера стала Алла Пугачева, которая прибыла в концертный зал "Дзинтари" вместе со своим супругом Максимом Галкиным.

Кроме того, в числе публики были замечены братья Игорь и Вадим Верники, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей, Юрий Николаев, Алена Свиридова, Юлия Бордовских и другие знаменитости.

Смотрите, в чем они пришли на концерт, а также

оцените стиль не столь звездных гостей. Уверяем, есть несколько модных образов, заслуживающих особого внимания!

Насколько удачен этот выбор - судить не беремся, но взглянуть советуем!

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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