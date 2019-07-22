Стиль гостей заключительного дня фестиваля в Юрмале: смотрите, кто и в чем пришел!

Как уже сообщал Русский TVNET, главной гостьей этого вечера стала Алла Пугачева, которая прибыла в концертный зал "Дзинтари" вместе со своим супругом Максимом Галкиным.

Кроме того, в числе публики были замечены братья Игорь и Вадим Верники, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей, Юрий Николаев, Алена Свиридова, Юлия Бордовских и другие знаменитости.

Смотрите, в чем они пришли на концерт, а также

оцените стиль не столь звездных гостей. Уверяем, есть несколько модных образов, заслуживающих особого внимания!

Насколько удачен этот выбор - судить не беремся, но взглянуть советуем!

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET