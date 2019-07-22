Стиль гостей заключительного дня фестиваля в Юрмале: смотрите, кто и в чем пришел!
Вчера в Юрмале завершился международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Заключительный концерт, как и три предыдущих, собрал множество ценителей музыки и звездных гостей.
Как уже сообщал Русский TVNET, главной гостьей этого вечера стала Алла Пугачева, которая прибыла в концертный зал "Дзинтари" вместе со своим супругом Максимом Галкиным.
Кроме того, в числе публики были замечены братья Игорь и Вадим Верники, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей, Юрий Николаев, Алена Свиридова, Юлия Бордовских и другие знаменитости.
Смотрите, в чем они пришли на концерт, а также
оцените стиль не столь звездных гостей. Уверяем, есть несколько модных образов, заслуживающих особого внимания!
Насколько удачен этот выбор - судить не беремся, но взглянуть советуем!
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