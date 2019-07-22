Видео: Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве

Кадры выступления запечатлел пользователь Tommy Hellfinger.

Песня "Группа Крови" вошла в одноименный альбом группы "Кино". Ее премьера состоялась 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба. Песня вошла в хит-парад 100 лучших песен XX века "Нашего радио" "Всё наше навсегда", заняв в нём первое место.

Галерея: Концерт Metallica в Тарту

На ролике музыкантам подпевает весь стадион.

Стоит отметить, что в прошлом году Metallica исполнилось 37 лет. Общий тираж их альбомов уже превысил отметку в 100 миллионов экземпляров.

Metallica каждый концерт исполняет специальные каверы для местных фанатов. Например, в Берлине они играли "Engel" Rammstein, в Париже — "Ma gueule" Джонни Холлидея, в Манчестере — "I Wanna Be Adored»=" группы The Stone Roses, а в Праге — песню "Йожин з бажин" чешского музыканта Ивана Младека.

Напомним, 18 июля группа выступила в Тарту, где также исполнила культовую песню, но уже эстонскую. Мы считаем, что это прекрасная традиция!

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