Они вернулись! Авторы хита "Тает лед" выпустили новый клип с нецензурной лексикой

Невероятную популярность группа приобрела в 2016 году, когда Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla и Симптом НЖН выпустили клип "Тает лед".

Одновременно в этом году вышел и альбом "Дом на колесах ч. 1". После этого "Грибы" заявили о прекращении концертной деятельности.

Клип "Контракты" на своем YouTube-канале разместили Симптом и 4atty aka Tilla в ночь на 22 июля.

Пока не сообщается о том, примет ли участие в проекте Юрий Бардаш. Недавно артист записал сольный альбом "Plan Б" под именем Youra и выступил в "Вечернем Урганте".