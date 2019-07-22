Пн, 22.07.2019
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  • Они вернулись! Авторы хита "Тает лед" выпустили новый клип с нецензурной лексикой

Они вернулись! Авторы хита "Тает лед" выпустили новый клип с нецензурной лексикой

Grebz

ФОТО: https://www.instagram.com/grebzlife/?hl=en

Украинский музыкальный коллектив "Грибы", который покорил слушателей песней "Тает лед", вернулся с новым названием - Grebz. 

Невероятную популярность группа приобрела в 2016 году, когда Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla и Симптом НЖН выпустили клип "Тает лед".

Одновременно в этом году вышел и альбом "Дом на колесах ч. 1". После этого "Грибы" заявили о прекращении концертной деятельности. 

Клип "Контракты" на своем YouTube-канале разместили Симптом и 4atty aka Tilla в ночь на 22 июля.

Пока не сообщается о том, примет ли участие в проекте Юрий Бардаш. Недавно артист записал сольный альбом "Plan Б" под именем Youra и выступил в "Вечернем Урганте".

Напомним, Юрий Бардаш также фигурировал в новостных сводках в рамках скандального развода с исполнительницей Луной

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