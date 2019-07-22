Они вернулись! Авторы хита "Тает лед" выпустили новый клип с нецензурной лексикой

Украинский музыкальный коллектив "Грибы", который покорил слушателей песней "Тает лед", вернулся с новым названием - Grebz.
Невероятную популярность группа приобрела в 2016 году, когда Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla и Симптом НЖН выпустили клип "Тает лед".
Одновременно в этом году вышел и альбом "Дом на колесах ч. 1". После этого "Грибы" заявили о прекращении концертной деятельности.
Клип "Контракты" на своем YouTube-канале разместили Симптом и 4atty aka Tilla в ночь на 22 июля.
Пока не сообщается о том, примет ли участие в проекте Юрий Бардаш. Недавно артист записал сольный альбом "Plan Б" под именем Youra и выступил в "Вечернем Урганте".
Напомним, Юрий Бардаш также фигурировал в новостных сводках в рамках скандального развода с исполнительницей Луной.