"Клянусь лабутенами", "не брутальный мачо" и месть за Богомолова: Ксения Собчак публично высмеяла Шнурова

Ранее в СМИ появилось сообщение музыканта Сергея Шнурова, что для баттла вместо Ксении Собчак стихи писал Константин Богомолов. Данное заявление разозлило журналистку и она разместила на своей Instagram-странице стихотворение, в котором публично высмеяла популярного артиста.
Ксения отметила, что упреки Шнурова в ее адрес не достаточно аргументированы и видно, что Сергею не понравилось поражение.
Со слов Собчак, артисту нужна была популярность и поэтому он придумал "фейк-ньюз".
"Ты не выдержал поражения.
Я с тебя реально смеюсь:
Тур стадионный, а прессы мало?
Шнуров вываливает фейк-ньюз...", - написала она.
Журналистка также подчеркнула, что она давно забыла про стихотворный баттл, да и тогда она одержала верх над музыкантом.
"Тупая лошадь, светская тёлочка!", - саркастически назвала себя Ксения.
"Писал Богомолов? Что за байда!
Клянусь лабутенами и отчизной,
Что Богомолов мне никогда
Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!", -опровергла она слова Шнурова.
Ксения подчеркнула, что музыкант был побежден при всех, но продолжает себя вести недостойно.
"Скажи, как про водку на днях сказал:
"Всё, сука, она меня победила!"
Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,
Что ты тупо бабою отхерачен?
Понятно станет людям страны,
Что ты ни**я не брутальный мачо?", - заявила Собчак.
Она также попросила Шнурова не держать на нее зла, а кроме того напомнила, что именно его бывшая супруга Матильда была той, кто оберегал музыканта и спасал от похмелья.
"Она укрывала, сродни плащу,
Она от похмелья тебя спасала,
За Богомолова отомщу:
А может, и песни – она писала?", - поинтересовалась журналистка.
Собчак также напомнила, что они раньше дружили и вместе выпивали, а сейчас Шнуров поступает "по-свински, по-хамски, не по-пацански".