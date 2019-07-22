"Клянусь лабутенами", "не брутальный мачо" и месть за Богомолова: Ксения Собчак публично высмеяла Шнурова

Ксения отметила, что упреки Шнурова в ее адрес не достаточно аргументированы и видно, что Сергею не понравилось поражение.

Со слов Собчак, артисту нужна была популярность и поэтому он придумал "фейк-ньюз".

"Ты не выдержал поражения.

Я с тебя реально смеюсь:

Тур стадионный, а прессы мало?

Шнуров вываливает фейк-ньюз...", - написала она.

Журналистка также подчеркнула, что она давно забыла про стихотворный баттл, да и тогда она одержала верх над музыкантом.

"Тупая лошадь, светская тёлочка!", - саркастически назвала себя Ксения.

"Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!", -опровергла она слова Шнурова.

Ксения подчеркнула, что музыкант был побежден при всех, но продолжает себя вести недостойно.

"Скажи, как про водку на днях сказал: "Всё, сука, она меня победила!"

Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,

Что ты тупо бабою отхерачен?

Понятно станет людям страны, Что ты ни**я не брутальный мачо?", - заявила Собчак.

Она также попросила Шнурова не держать на нее зла, а кроме того напомнила, что именно его бывшая супруга Матильда была той, кто оберегал музыканта и спасал от похмелья.

"Она укрывала, сродни плащу, Она от похмелья тебя спасала, За Богомолова отомщу: А может, и песни – она писала?", - поинтересовалась журналистка.

Собчак также напомнила, что они раньше дружили и вместе выпивали, а сейчас Шнуров поступает "по-свински, по-хамски, не по-пацански".