Пн, 22.07.2019
Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься. Святослав Вакарчук об избрании в Верховную Раду
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Клянусь лабутенами", "не брутальный мачо" и месть за Богомолова: Ксения Собчак публично высмеяла Шнурова

"Клянусь лабутенами", "не брутальный мачо" и месть за Богомолова: Ксения Собчак публично высмеяла Шнурова

Ксения Собчак

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV/EPA/Scanpix

Ранее в СМИ появилось сообщение музыканта Сергея Шнурова, что для баттла вместо Ксении Собчак стихи писал Константин Богомолов. Данное заявление разозлило журналистку и она разместила на своей Instagram-странице стихотворение, в котором публично высмеяла популярного артиста. 

Ксения отметила, что упреки Шнурова в ее адрес не достаточно аргументированы и видно, что Сергею не понравилось поражение.

Со слов Собчак, артисту нужна была популярность и поэтому он придумал "фейк-ньюз".

"Ты не выдержал поражения.

Я с тебя реально смеюсь:

Тур стадионный, а прессы мало?

Шнуров вываливает фейк-ньюз...", - написала она. 

Журналистка также подчеркнула, что она давно забыла про стихотворный баттл, да и тогда она одержала верх над музыкантом.

"Тупая лошадь, светская тёлочка!", - саркастически назвала себя Ксения.

"Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!", -опровергла она слова Шнурова. 

Ксения подчеркнула, что музыкант был побежден при всех, но продолжает себя вести недостойно. 

"Скажи, как про водку на днях сказал:

"Всё, сука, она меня победила!"

Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,

Что ты тупо бабою отхерачен?

Понятно станет людям страны,

Что ты ни**я не брутальный мачо?", - заявила Собчак. 

Она также попросила Шнурова не держать на нее зла, а кроме того напомнила, что именно его бывшая супруга Матильда была той, кто оберегал музыканта и спасал от похмелья. 

"Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни – она писала?", - поинтересовалась журналистка. 

Собчак также напомнила, что они раньше дружили и вместе выпивали, а сейчас Шнуров поступает "по-свински, по-хамски, не по-пацански".

Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов опубликовали первое романтическое видео.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ