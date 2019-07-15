Пн, 15.07.2019
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Ксения Собчак и Константин Богомолов опубликовали первое романтическое видео

Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе на вручении музыкальной премии Bravo

ФОТО: EPA/SERGEI CHIRIKOV

После официального развода с Максимом Виторганом Ксения Собчак осмелилась и сняла романтичное и трогательное видео на телефон, которое на своем Instagram-аккаунте разместил ее возлюбленный Константин Богомолов.

Хотя пара уже давно выходит вместе в свет, Ксения старалась не афишировать публично их отношения. Последний раз она выразила свои претензии изданию Hello, за то, что они опубликовали фото Собчак и Богомолова на обложке одного из своих номеров. 

Теперь Ксения и Константин сами нарушили табу и опубликовали видео, пожалуй, осталось только поцеловаться в кадре. Возможно так и произошло потом. 

Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Богомолов, Ксения Собчак

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Быть может на столь решительные публичные действия повлияли заголовки в СМИ, которые сообщили о возможном романе Максима Виторгана и актрисы Нино Нинидзе. Да еще и сам актер разместил фото девушки в своем сторис

Напомним, что Нинизде моложе Ксении почти на 10 лет. Быть может толчком к своеобразному каминг-ауту стала ревность?

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#наснедогонят

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