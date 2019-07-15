Ксения Собчак и Константин Богомолов опубликовали первое романтическое видео

Хотя пара уже давно выходит вместе в свет, Ксения старалась не афишировать публично их отношения. Последний раз она выразила свои претензии изданию Hello, за то, что они опубликовали фото Собчак и Богомолова на обложке одного из своих номеров.

Теперь Ксения и Константин сами нарушили табу и опубликовали видео, пожалуй, осталось только поцеловаться в кадре. Возможно так и произошло потом.

Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Богомолов, Ксения Собчак ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Быть может на столь решительные публичные действия повлияли заголовки в СМИ, которые сообщили о возможном романе Максима Виторгана и актрисы Нино Нинидзе. Да еще и сам актер разместил фото девушки в своем сторис.