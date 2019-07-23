Популярный в Латвии певец завил о возможности осенью появиться в "Вечернем Урганте"
Латвийский певец Маркус Рива вновь стал гостем на фестивале Laima Rendezvous Jurmala. Артист смог поделится впечатлениями о выступлении на празднике "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге, где было 88 тысяч зрителей. Кроме того, артист не исключил возможность, что осенью он появится на шоу "Вечерний Ургант".
Маркус Рива прекрасно помнит, как впервые его пригласила продюсер фестиваля Элита Милграве и рассказала, что его хочет видеть Лайма Вайкуле. Он был несказанно счастлив принять участие в таком грандиозном мероприятии. Артист был безумно рад впервые познакомиться с легендарной латвийской певицей.
"Это был невероятный день", - сказал Маркус.
Выступлении на празднике "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге, где было 88 тысяч зрителей, стало одним из самых значимых выступлений в биографии певца.
"Это был яркий момент в моей карьере. Я думал, что я буду волноваться, но я получил огромное удовольствие и кайф", - признается Рива.
Так как это был праздник выпускников и были несовершеннолетние, исполнителю пришлось переделать текст песни и заменить фразу: "по венам алкоголь". Маркус переживал, что от волнения он перепутает слова и споет старую версию, но все получилось замечательно.
Артист рассказал, что вместе с ним на сцене находился шоу-балет Аллы Духовой "Тодес". Его номер сопровождался красочной подтанцовкой с акробатикой на гибких шестах. Маркус объяснил, что этот номер часто сравнивают с выступлением австралийки Кейт Миллер-Хейдке на "Евровидении", но номер выполняли профессиональные акробаты и он был придумал задолго до песенного конкурса.
"Очень многие писали мне в Instagram, что я этот номер сп***ил, но это были акробаты из Москвы... У них этот номер был еще год назад... Они были первые, просто со мной так получилось...", - смеясь пояснил Маркус.
Праздник "Алые паруса" вел один из самых популярных телеведущих в России - Иван Ургант.
"Я еще не был на его шоу, но думаю, что это может произойти осенью. Впереди будет очень много проектов и границ, которые я хочу преодолеть", - заинтриговал своих поклонников певец.
Насчет участия в отборе на "Евровидение-2020" Рива отметил, что пока не знает примет ли он участие, но и не сказал, что отказывается.
Видео: Интервью с Маркусом Рива