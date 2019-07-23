Популярный в Латвии певец завил о возможности осенью появиться в "Вечернем Урганте"

Маркус Рива ФОТО: Ритварс Станкевичс/ пресс-фото

Маркус Рива прекрасно помнит, как впервые его пригласила продюсер фестиваля Элита Милграве и рассказала, что его хочет видеть Лайма Вайкуле. Он был несказанно счастлив принять участие в таком грандиозном мероприятии. Артист был безумно рад впервые познакомиться с легендарной латвийской певицей.

"Это был невероятный день", - сказал Маркус.

Выступлении на празднике "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге, где было 88 тысяч зрителей, стало одним из самых значимых выступлений в биографии певца.

"Это был яркий момент в моей карьере. Я думал, что я буду волноваться, но я получил огромное удовольствие и кайф", - признается Рива.

Так как это был праздник выпускников и были несовершеннолетние, исполнителю пришлось переделать текст песни и заменить фразу: "по венам алкоголь". Маркус переживал, что от волнения он перепутает слова и споет старую версию, но все получилось замечательно.

Артист рассказал, что вместе с ним на сцене находился шоу-балет Аллы Духовой "Тодес". Его номер сопровождался красочной подтанцовкой с акробатикой на гибких шестах. Маркус объяснил, что этот номер часто сравнивают с выступлением австралийки Кейт Миллер-Хейдке на "Евровидении", но номер выполняли профессиональные акробаты и он был придумал задолго до песенного конкурса.

"Очень многие писали мне в Instagram, что я этот номер сп***ил, но это были акробаты из Москвы... У них этот номер был еще год назад... Они были первые, просто со мной так получилось...", - смеясь пояснил Маркус.

Маркус Рива в Санкт-Петербурге ФОТО: пресс-фото/ Антон Сухонос

Праздник "Алые паруса" вел один из самых популярных телеведущих в России - Иван Ургант.

"Я еще не был на его шоу, но думаю, что это может произойти осенью. Впереди будет очень много проектов и границ, которые я хочу преодолеть", - заинтриговал своих поклонников певец.

Насчет участия в отборе на "Евровидение-2020" Рива отметил, что пока не знает примет ли он участие, но и не сказал, что отказывается.

Видео: Интервью с Маркусом Рива