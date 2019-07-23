Вт, 23.07.2019
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Семенович продемонстрировала на фото свой роскошный бюст и невероятно стройные ноги

Анна Семенович

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович не стесняется демонстрировать свои роскошные формы. Артистка разместила на своей странице в Instagram очередное фото, чем вызвала волнение подписчиков. 

На фото певица позирует в черном корсете, демонстрируя роскошные ноги. 

"В понедельник бывают не рабочие мысли ... А у вас?", - подписала фото Анна. 

Большинство подписчиков звезды отметили, что теперь их мысли точно не о работе. 

"Королева", "Моя самая любимая актриса и певица", "Роскошная", "Суперсекси женщина", "Мечта для многих мужчин", - писали восхищенные фолловеры. 

За 10 часов снимок собрал 24,5 тысяч лайков. 

Ранее солистка "Блестящих" объяснила, кто виноват в провале группы.

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