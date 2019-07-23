Семенович продемонстрировала на фото свой роскошный бюст и невероятно стройные ноги

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович не стесняется демонстрировать свои роскошные формы. Артистка разместила на своей странице в Instagram очередное фото, чем вызвала волнение подписчиков.
На фото певица позирует в черном корсете, демонстрируя роскошные ноги.
"В понедельник бывают не рабочие мысли ... А у вас?", - подписала фото Анна.
Большинство подписчиков звезды отметили, что теперь их мысли точно не о работе.
"Королева", "Моя самая любимая актриса и певица", "Роскошная", "Суперсекси женщина", "Мечта для многих мужчин", - писали восхищенные фолловеры.
За 10 часов снимок собрал 24,5 тысяч лайков.