Чт, 18.07.2019
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Солистка "Блестящих" объяснила, кто виноват в провале группы

"Блестящие"

ФОТО: https://www.instagram.com/officialblest/

Солистка популярной группы "Блестящие" Ксения Новикова считает, что коллектив лишился своей былой славы по вине продюсеров. Об этом пишет StarHit.ru

Ксения Новикова входила в "золотой состав" группы, где были Ольга Орлова, Жанна Фриске и Юлия Ковальчук.

В провале и неудачах группы Новикова продюсеров и их работу.

"К сожалению, они почти ничего не делают для "Блестящих", - говорит артистка. 

Сейчас она вернулась в коллектив, и есть надежда, что это поможет вернуть "Блестящим" былую популярность.

В 2020 году у группы юбилей - 25 лет. Сейчас в составе, кроме Новиковой - Марина Бережная, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова.

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