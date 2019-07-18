Солистка "Блестящих" объяснила, кто виноват в провале группы

Солистка популярной группы "Блестящие" Ксения Новикова считает, что коллектив лишился своей былой славы по вине продюсеров. Об этом пишет StarHit.ru.
Ксения Новикова входила в "золотой состав" группы, где были Ольга Орлова, Жанна Фриске и Юлия Ковальчук.
В провале и неудачах группы Новикова продюсеров и их работу.
"К сожалению, они почти ничего не делают для "Блестящих", - говорит артистка.
Сейчас она вернулась в коллектив, и есть надежда, что это поможет вернуть "Блестящим" былую популярность.
В 2020 году у группы юбилей - 25 лет. Сейчас в составе, кроме Новиковой - Марина Бережная, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова.