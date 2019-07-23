Фильм "Мстители: Финал" стал самой кассовой лентой в мире

Об этом стало известно на мероприятии Comic Con в Сан-Диего, когда глава Marvel Кевин Файги объявил об этом со сцены. Позднее по официальным данным стало понятно, что "Мстители: Финал" вышел в лидеры и сдвинул "Аватар" на второе место. Об этом пишет Variety.