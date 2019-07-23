Фильм "Мстители: Финал" стал самой кассовой лентой в мире

Об этом стало известно на мероприятии Comic Con в Сан-Диего, когда глава Marvel Кевин Файги объявил об этом со сцены. Позднее по официальным данным стало понятно, что "Мстители: Финал" вышел в лидеры и сдвинул "Аватар" на второе место. Об этом пишет Variety.
В свою очередь, председатель компании Disney Алан Хорн заявил, что "даже по прошествии десятилетия, след "Аватара" Джеймса Кэмерона не ослабевает".
"Потрясающие достижения этих фильмов - очередное доказательство того, как кино способно вдохновлять и объединять людей", - добавил он.
Напомним, за первые пять дней проката четвертые "Мстители" собрали 1,2 миллиарда долларов, а на 12-й день эта отметка достигла 2,18 миллиарда долларов.
Напомним, фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" установил рекорд по кассовым сборам в 2010 году (2,7897 миллиарда долларов). До этого наиболее успешным в прокате считался фильм того же режиссера "Титаник" (1997). Более двух миллиардов долларов в истории киноиндустрии собрали еще два фильма: "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) и "Мстители: Война бесконечности" (2018).
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