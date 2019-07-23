"Репутация у ней, побойтесь бога": Шнуров ответил Собчак, припомнив любовный треугольник

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на стихотворное обращение журналистки Ксении Собчак. Свое стихотворение артист разместил на своем Instagram-аккаунте. В нем певец припомнил не только любовный треугольник звезды, но также прошелся по другим известным теледивам - Лере Кудрявцевой и Виктории Боне.
"Честная, спросите у Максима.
Репутация у ней, побойтесь бога,
Все предъявы ваши вышли мимо,
И не трогают её даже немного.
Что на дома-два жила, так враки это...", - намекнул певец на отношения с Константином Богомоловым, пока Ксения состояла в браке с Максимом Виторганом.
Далее артист и вовсе был очень груб:
"Всё на людях и всегда же при параде.
Ну подумаешь, что пососала где-то,
Это ж хулиганства просто ради.
Всё сама: стихи, х** и прозу,
Ни к чему ей Богомолов даже."
В завершении музыкант подчеркнул, что кроме Собчак, есть и другие телезвезды, чьи "заслуги перед человечеством он чтит"
"Я клянусь, клянусь своим циррозом
И её "интервьюерским" стажем, -
Чту заслуги перед человечеством
Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.
Есть болезни, что совсем не лечатся,
Быть затычкой в каждой жопе, например", - завершил свое обращение Шнуров.
Стоит отметить, что многие подписчики певца были в восторге от его стихотворения.
За неполные сутки публикация собрала 305 тысяч лайков.