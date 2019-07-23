Вт, 23.07.2019
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  • "Репутация у ней, побойтесь бога": Шнуров ответил Собчак, припомнив любовный треугольник

"Репутация у ней, побойтесь бога": Шнуров ответил Собчак, припомнив любовный треугольник

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Сергей Шнуров

ФОТО: http://instagram.com/shnurovs

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на стихотворное обращение журналистки Ксении Собчак. Свое стихотворение артист разместил на своем Instagram-аккаунте. В нем певец припомнил не только любовный треугольник звезды, но также прошелся по другим известным теледивам - Лере Кудрявцевой и Виктории Боне. 

"Честная, спросите у Максима. 

Репутация у ней, побойтесь бога, 

Все предъявы ваши вышли мимо, 

И не трогают её даже немного. 

Что на дома-два жила, так враки это...", - намекнул певец на отношения с Константином Богомоловым, пока Ксения состояла в браке с Максимом Виторганом. 

Далее артист и вовсе был очень груб:

"Всё на людях и всегда же при параде. 

Ну подумаешь, что пососала где-то, 

Это ж хулиганства просто ради. 

Всё сама: стихи, х** и прозу, 

Ни к чему ей Богомолов даже."

В завершении музыкант подчеркнул, что кроме Собчак, есть и другие телезвезды, чьи "заслуги перед человечеством он чтит"

"Я клянусь, клянусь своим циррозом 

И её "интервьюерским" стажем, - 

Чту заслуги перед человечеством 

Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер. 

Есть болезни, что совсем не лечатся, 

Быть затычкой в каждой жопе, например", - завершил свое обращение Шнуров. 

Стоит отметить, что многие подписчики певца были в восторге от его стихотворения. 

За неполные сутки публикация собрала 305 тысяч лайков.

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