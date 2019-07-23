В Латвии начались съемки картины о Викторе Цое

Студия "Рок" при поддержке российского Фонда кино, также при участии латвийского кинообщества Mistrus Media, начала работу над полнометражной картиной "Сорок семь" ("47"). Съемки пройдут в Латвии, Санкт-Петербурге и областях Калининграда и Пскова. 20 июля начался этап латвийских съемок, который продлится до августа в Риге, Тукумсе, Энгуре и Кулдиге. В фильме также принимают участие латвийские актеры Инга Тропа и Артур Скрастиньш.
Режиссер Алексей Учитель вместе с драматургом Александром Гороновским начал работу над сценарием почти десять лет назад, но закончил его молодой сценарист Савва Минаев.
В разговоре с издание Life.ru Учитель напомнил, что в своё время много снимал музыканта и хорошо его знал.
"Но для меня всё равно удивительно то, что происходит почти уже тридцать лет, как не стало Цоя. И дело даже не в том, что его песни поют и молодые люди, и даже дети", - отметил он.
Сюжет фильма начинается с момента, когда на латвийском шоссе внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Главный герой картины - это водитель, автобус которого врезался в "Москвич" советской рок-звезды.
Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
Водитель ничего не знал о Цое и не слушал его песен. Он также не догадывался, что это несчастье перевернет его жизнь на 180 градусов. По стечению обстоятельств он стал тем, кому надо отвезти гроб с останками музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе едут все те, кто были рядом с Цоем, и для которых произошедшее кажется кошмаром. Знают ли они, что за рулем, второй участник этого рокового столкновения? Еще нет, но впереди долгий путь. Напряжение возрастает с каждой минутой. Особенно атмосфера накаляется, когда продюсер группы "Кино" вспомнит про случай с пропажей кассеты, но которой была записана последняя песня артиста.
Любовь, ревность, боль, недоверие, подозрение - все смешивается в один клубок эмоций, где в центре факт гибели Виктора Цоя.
Алексей Учитель подчеркивает, что сцены путешествия выдуманы. Важно также то, что на экране не будет актера, который играет Виктора Цоя. Образ рок-музыканта будет воссоздан по деталям - из реплик, диалогов и эмоциональной реакции героев картины.
В конце фильма будут показаны документальные кадры с концерта, который посетили несколько тысяч человек, которые снял сам Алексей Учитель 30 лет назад для документального фильма "Рок".
Именно в этой уникальной хронике и появится виктор Цой - "последний герой" русской рок-музыки. Как всегда с легкой ухмылкой, ярким взором и текстами песен, которые даже спустя десятилетия будоражат умы и сердца молодежи.
В фильме сильный актерский состав - Евгений Цыганов ("Фарца", "Куприн", "Оттепель"), актриса МХТ им. А. П. Чехова Надежда Калеганова, для которой эта роль станет дебютом в кино, Паулина Андреева ("Метод"), Марьяна Спивак ("Нелюбовь") и Игорь Верник ("Кураж", "12" и другие). Кроме того, в съемках приняли участие наши латышские звезды - Инга Тропа и Артур Скрастиньш.
Студия "Рок" основана в 1991 году. Своё название студия получила от одноимённого фильма, снятого Алексеем Учителем в период перестройки, о рок-героях эпохи СССР. Документальный фильм "Рок" сегодня - своего рода летопись российского рока. Первый игровой фильм, произведённый на студии, "Мания Жизели", был посвящён балерине Ольге Спесивцевой — её головокружительной карьере в императорском балете и советском театре, последующей эмиграции, сумасшествию и полному забвению.
Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.
Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Чёрный альбом". Известно, что он должен был называться "Сорок семь", но после гибели музыканта название было изменено.
В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою. Ежегодно, в середине августа латвийские фанаты творчества Цоя организуют там памятные мероприятия, где песнями вспоминают рок-легенду.
В Латвии продюсерами фильма являются Инесе Бока-Грубе и Гинтс Груба, а также студия Mistrus Media. Она работает с 2000 года, а также сотрудничает с режиссерами из Литвы, Чехии, Германии, России, Финляндии и Венгрии.
Премьера картины "Сорок семь" ("47") запланирована на 2020 год.