В Латвии начались съемки картины о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель вместе с драматургом Александром Гороновским начал работу над сценарием почти десять лет назад, но закончил его молодой сценарист Савва Минаев.

В разговоре с издание Life.ru Учитель напомнил, что в своё время много снимал музыканта и хорошо его знал.

"Но для меня всё равно удивительно то, что происходит почти уже тридцать лет, как не стало Цоя. И дело даже не в том, что его песни поют и молодые люди, и даже дети", - отметил он.

"Сорок семь" (Инга Тропа) ФОТО: кадр из фильма

Сюжет фильма начинается с момента, когда на латвийском шоссе внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Главный герой картины - это водитель, автобус которого врезался в "Москвич" советской рок-звезды.

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Водитель ничего не знал о Цое и не слушал его песен. Он также не догадывался, что это несчастье перевернет его жизнь на 180 градусов. По стечению обстоятельств он стал тем, кому надо отвезти гроб с останками музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе едут все те, кто были рядом с Цоем, и для которых произошедшее кажется кошмаром. Знают ли они, что за рулем, второй участник этого рокового столкновения? Еще нет, но впереди долгий путь. Напряжение возрастает с каждой минутой. Особенно атмосфера накаляется, когда продюсер группы "Кино" вспомнит про случай с пропажей кассеты, но которой была записана последняя песня артиста.

Любовь, ревность, боль, недоверие, подозрение - все смешивается в один клубок эмоций, где в центре факт гибели Виктора Цоя.

Алексей Учитель подчеркивает, что сцены путешествия выдуманы. Важно также то, что на экране не будет актера, который играет Виктора Цоя. Образ рок-музыканта будет воссоздан по деталям - из реплик, диалогов и эмоциональной реакции героев картины.

В конце фильма будут показаны документальные кадры с концерта, который посетили несколько тысяч человек, которые снял сам Алексей Учитель 30 лет назад для документального фильма "Рок".

Именно в этой уникальной хронике и появится виктор Цой - "последний герой" русской рок-музыки. Как всегда с легкой ухмылкой, ярким взором и текстами песен, которые даже спустя десятилетия будоражат умы и сердца молодежи.

Виктор Цой ФОТО: music4u.ru