Сценические образы Лаймы Вайкуле в Юрмале: от изысканного денди до романтичной дивы

О нарядах звезды на репетициях в Юрмале мы говорили много, а теперь взгляните, в каких ослепительных сценических костюмах Лайма представала перед зрителями на концертах фестиваля в этом году. От узнаваемого и ее любимого стиля денди до элегантной и нежной романтики... Браво, дива!