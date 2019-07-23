Сценические образы Лаймы Вайкуле в Юрмале: от изысканного денди до романтичной дивы
Неповторимая поп-дива Лайма Вайкуле - хозяйка отгремевшего накануне в Дзинтари международного фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019 - все четыре дня радовала публику не только своим творчеством, но и восхитительными модными образами - как на сцене, так и за кулисами.
О нарядах звезды на репетициях в Юрмале мы говорили много, а теперь взгляните, в каких ослепительных сценических костюмах Лайма представала перед зрителями на концертах фестиваля в этом году. От узнаваемого и ее любимого стиля денди до элегантной и нежной романтики... Браво, дива!
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Галерея: Лайма Вайкуле на репетиции заключительного дня в Юрмале
Галерея: Лайма Вайкуле и балет Freedom на репетиции 3-го дня фестиваля в Юрмале