Ср, 24.07.2019
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"Юмор ниже пояса - это очень модно": Алла Пугачева и Лайма Вайкуле похулиганили в прямом эфире
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

Латвийская певица Лайма Вайкуле вместе со своей подругой Аллой Пугачевой отметила окончание фестиваля Laima Rendezvous Jurmala очередным выпуском "Дам с дюн". Забавное видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Максима Галкина. 

Сам ролик был снят в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица отметила, что фестиваль наконец-то завершился и они могут это ответить. 

Пугачева кокетливо пошутила, на что Максим и Лайма отметили, что шутка получилась "с перчинкой". 

"Юмор ниже пояса - это очень модно", - ответила им Алла. 

Супруг с ней согласился и продолжил снимать. Вайкуле и Пугачева пояснили, что выпили всего чуть-чуть. Они также поделились с подписчиками секретами употребления алкогольных напитков.

"Когда вы пьете - не ешьте, а когда вы начинаете есть - не пейте", - посоветовала фолловерам Лайма. 

В этот момент Пугачева не могла удержаться от смеха. Примадонна поприветствовала Израиль и отметила, что они с Лаймой отдыхают. Вайкуле, в свою очередь передала привет всем, кто был с ней на Laima Rendezvous Jurmala, а также тем, кто будет после. 

"Всю душу отдала. Я отдала всю свою любовь. Осталось только плечо", - кокетливо сказала Пугачева, оголив плечико. 

Стоит отметить, что звезды очень стильно и модно выглядят. Очевидно, что отдых в Юрмале идет артисткам на пользу. 

Напомним, приезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина на закрытие фестиваля произвел эффект разорвавшейся бомбы

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Сидим отдыхаем 😂👏🏻

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