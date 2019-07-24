"Юмор ниже пояса - это очень модно": Алла Пугачева и Лайма Вайкуле похулиганили в прямом эфире

Сам ролик был снят в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица отметила, что фестиваль наконец-то завершился и они могут это ответить.

Пугачева кокетливо пошутила, на что Максим и Лайма отметили, что шутка получилась "с перчинкой".

"Юмор ниже пояса - это очень модно", - ответила им Алла.

Супруг с ней согласился и продолжил снимать. Вайкуле и Пугачева пояснили, что выпили всего чуть-чуть. Они также поделились с подписчиками секретами употребления алкогольных напитков.

"Когда вы пьете - не ешьте, а когда вы начинаете есть - не пейте", - посоветовала фолловерам Лайма.

В этот момент Пугачева не могла удержаться от смеха. Примадонна поприветствовала Израиль и отметила, что они с Лаймой отдыхают. Вайкуле, в свою очередь передала привет всем, кто был с ней на Laima Rendezvous Jurmala, а также тем, кто будет после.

"Всю душу отдала. Я отдала всю свою любовь. Осталось только плечо", - кокетливо сказала Пугачева, оголив плечико.