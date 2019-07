Роковой Лазарев, харизматичный Лепс и не только: в Юрмале отгремел последний день фестиваля

Уникальная израильская певица NOA вместе с гитаристом Gil Dor в этот день представили композиции "Yuma", "I don’t know" и "Koren Or", кроме того, певица, играющая на многих музыкальных инструментах, исполнила сессию на ударных.

Тепло поприветствовав Юрмалу, Лазарев пел "Так красиво" и "You are the only one", - песню, с которой он принимал участие в "Евровидении" в 2016 году.