Роковой Лазарев, харизматичный Лепс и не только: в Юрмале отгремел последний день фестиваля

Открывали заключительный концерт под названием Gala создательница фестиваля Лайма Вайкуле и звезды латвийской поп-музыки Интарс Бусулис, Янис Стибелис и Лаурис Рейникс, традиционно композицией Г. Крупника, Г. Рачса и А. Воевуцкого - "Рандеву".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Уникальная израильская певица NOA вместе с гитаристом Gil Dor в этот день представили композиции "Yuma", "I don’t know" и "Koren Or", кроме того, певица, играющая на многих музыкальных инструментах, исполнила сессию на ударных.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Интарс Бусулис неповторимо спел песню Яака Йоалы "Я тебя рисую", после чего на сцене к восторгу многих ожидавших его поклонников появился популярный певец, дважды бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев.

Тепло поприветствовав Юрмалу, Лазарев пел "Так красиво" и "You are the only one", - песню, с которой он принимал участие в "Евровидении" в 2016 году.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Изысканная этническая исполнительница из Армении Sirusho вместе с залом спела армянскую народную песню "Zoma Zoma", а в дуэте с Лаймой - легендарные "Листья желтые".

Именно ее Лайма Вайкуле на репетиции заставила петь скучающих журналистов.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

На песне Лауриса Рейникса "Проветрить голову" хлынул юрмальский ливень, и в уникальном по архитектуре концертном зале, не имеющим стен, стало прохладней, что не убавило тепла атмосферы.

Томас N’evergreen из Дании озвучил свой хит "Every Time I see Your Smile" и песню "I Play for you",

после чего на сцену вышла темпераментная Елена Ваенга, которая в дуэте с Бусулисом спела песню "Нева", и - под неутихающие аплодисменты публики - "Цветы", "Королева" и "Курю".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Закрывала первое отделение неповторимая Лайма Вайкуле с балетом Freedom и элегантной постановкой на "Nenāciet klāt man rudenī".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

В начале второго отделения хозяйка фестиваля спела премьеру - экстравагантную песню "Муму". Автор музыки композитор Сергей Найдун, слова написала поэт Наталья Касимцева. "Возможно, ты гений в любви, мой проклятый друг. Но ты не Тургенев, а я — не твоя Муму!", - спела Лайма, отсылая зал к классическому произведению русской литературы.

Публика с восторгом воспринимала очаровательного Валерия Сюткина, спевшего "арию московского гостя" - хит "Вася", "Семь тысяч над землей", и вместе с Лаймой, песню Трофима "Просто так".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Янис Стибелис спел со своей "подругой из Лондона" Kerrie-Anne песню "Joanna", британская певица также исполнила соло "Sweet lies".

Популярный российский и азербайджанский певец Эмин спел вместе с Лаймой "Я так хочу быть счастливым", а сольно - песню "Нежная".

Хэдлайнеры фестиваля Григорий Лепс и Валерий Меладзе под восторженные аплодисменты спели песню Константина Меладзе "Обернитесь", после чего один Лепс спел "Это стоит" и "Два Колумба".

Валерий Меладзе подарил публике свою неповторимую энергетику, исполнив еще четыре шлягера авторства своего брата: "Свет уходящего солнца", "Свобода или сладкий плен", "Салют, Вера!", "Небеса".

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Отметим, что в зале в качестве гостей также присутствовали Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее муж известный юморист Максим Галкин, который в разгар концерта неожиданно поднялся на сцену.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec/пресс-фото

Пугачева поприветствовала собравшихся со зрительского места в зале, после чего Лайма заметила: "Может, в следующем году мы проведем этот фестиваль с Аллой вместе, кто знает".

Заканчивала фестиваль Лайма Вайкуле вместе со всеми артистами вечера композицией на латышском языке "Tiec, kur zeme tā" на музыку Маэстро Раймонда Паулса.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2020 будет проходить в Юрмале с 17 по 19 июля. Билеты на следующий фестиваль уже доступны на официальной странице laimafestival.lv