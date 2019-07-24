Дочери латвийского министра сразили очень уж пикантными нарядами

Лето - лучшее время для того, чтобы облачаться в яркие цвета, легкие ткани и, конечно, мини. Однако дочери министра благосостояния Латвии Рамоны Петравичи Дженета и Рэйчел на одном из концертов в Юрмале появилась в таких провокационных мини-платьях, что незамеченными остаться не могли!