Ср, 24.07.2019
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Дочери латвийского министра сразили очень уж пикантными нарядами
Яблоко от яблони...

ФОТО: скриншот instagram.com/ramonapetravica

Лето - лучшее время для того, чтобы облачаться в яркие цвета, легкие ткани и, конечно, мини. Однако дочери министра благосостояния Латвии Рамоны Петравичи Дженета и Рэйчел на одном из концертов в Юрмале появилась в таких провокационных мини-платьях, что незамеченными остаться не могли!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рамона Петравича с дочерьми побывала на концерте Григория Лепса в зале "Дзинтари".

Стиль поклонников Григория Лепса в Юрмале: ах, лето - от мини до макси! >>>

Стоит отметить, что все они регулярно делятся в соцсетях совместными фотографиями, на которых позируют в эффектных и сексуальных нарядах.

Возможно, самый красивый министр благосостояния Латвии... >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Галерея: Стиль гостей на концерте Григория Лепса в Юрмале

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