Дочери латвийского министра сразили очень уж пикантными нарядами
Лето - лучшее время для того, чтобы облачаться в яркие цвета, легкие ткани и, конечно, мини. Однако дочери министра благосостояния Латвии Рамоны Петравичи Дженета и Рэйчел на одном из концертов в Юрмале появилась в таких провокационных мини-платьях, что незамеченными остаться не могли!
Рамона Петравича с дочерьми побывала на концерте Григория Лепса в зале "Дзинтари".
Стоит отметить, что все они регулярно делятся в соцсетях совместными фотографиями, на которых позируют в эффектных и сексуальных нарядах.
Галерея: Стиль гостей на концерте Григория Лепса в Юрмале