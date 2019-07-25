Собчак показала Шнурову мокрую попу, он ответил быстро и "по делу"
Стихотворная дуэль между российскими звездами - телеведущей Ксенией Собчак и лидером группы"Ленинград" Сергеем Шнуровым - набирает обороты. Они продолжаются обмениватся колкостями, сопровождая их фото и видео.
Собчак опубликовала в Instagram очередное стихотворение, в котором рекомендовала Шнурову подтянуть свои знания по русскому языку, пишет topnews.ru.
"Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку.
Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, - тоже. Богомолов писал, он - умнее, Он всегда глупым дурам поможет!
Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них - основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… "Пососать!" - вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены", - пишет Ксения, обращаясь к музыканту. (Орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)
В своем послании телеведущая намекнула на привычку Шнурова использовать крепкие выражения.
"Перейдём к существительным. Серый, Не копируй Крылова с Эзопом, Пусть язык будет жёстким и нервным: *** - так ***! Если ж*** - так ж***! Всех мужей и любовников - в кучу! Можно, кстати, добавить детишек, Пусть помучатся бабы получше После всех своих бабских делишек!
Если в драку зовут - пишешь: "Занят!" Ведь не ссут же красавцы с экрана, А красиво стреляют глазами Из-под кепки со словом "охрана".
Ты там мускулом гордо играешь? Есть приём эффективней и проще: Полный рот г***ца набираешь И плюешь в них с неистовой мощью! Да, потом на "Боярде" воняет И налёт на зубах дорогущих, Но зато как стишок унижает Проституток и телеведущих!" - завершила Собчак свой пространный пост, который сопроводила видеороликом.
На кадрах запечатлено, как она выныривает из воды под мелодию из "Что? Где? Когда?", при этом нижняя часть ее купальника немного сползает, отчего видны мокрые ягодицы.
Шнуров молниеносно отреагировал на выпад своей острой на язык оппонентки, посвятив ей новый стих, суть которого сводится к тому, что светская львица вечно и по любому поводу стремится вставить свои пять копеек.
В каждом человеке есть призвание, Всяк рождён по разным чертежам. Может ТАМ планируют заранее, Чтобы к делу он принадлежал. Предназначен быть один строителем, А другой задуман, как моряк,- Чтоб в тельняшке, клЁшах или кителе, Жить, о море в пабах говоря. У кого как на роду написано: Смелой можешь быть, а можешь робкой. Суждено кому-то мужа лысого, А кому-то быть всю жизнь анальной пробкой. Для пикантности, для остроты и прочее, Лезть куда не звали. «Звали ведь?» Из говна штампуя многоточия, Гербовой печатью розоветь. Перемазалась немного. Да, уж, что там. Будут спрашивать опять, - а ты была где? Вот такая выпала работа, Быть затычкой. Как бы в шоколаде.
Напомним, что теледива вызвала музыканта на словесную дуэль после его слов о том, что все рифмы, сочиненные ею, на самом деле принадлежат Богомолову.