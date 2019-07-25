Собчак показала Шнурову мокрую попу, он ответил быстро и "по делу"

Собчак опубликовала в Instagram очередное стихотворение, в котором рекомендовала Шнурову подтянуть свои знания по русскому языку, пишет topnews.ru.

"Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку.

Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, - тоже. Богомолов писал, он - умнее, Он всегда глупым дурам поможет!

Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них - основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… "Пососать!" - вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены", - пишет Ксения, обращаясь к музыканту. (Орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

В своем послании телеведущая намекнула на привычку Шнурова использовать крепкие выражения.

"Перейдём к существительным. Серый, Не копируй Крылова с Эзопом, Пусть язык будет жёстким и нервным: *** - так ***! Если ж*** - так ж***! Всех мужей и любовников - в кучу! Можно, кстати, добавить детишек, Пусть помучатся бабы получше После всех своих бабских делишек!

Если в драку зовут - пишешь: "Занят!" Ведь не ссут же красавцы с экрана, А красиво стреляют глазами Из-под кепки со словом "охрана".

Ты там мускулом гордо играешь? Есть приём эффективней и проще: Полный рот г***ца набираешь И плюешь в них с неистовой мощью! Да, потом на "Боярде" воняет И налёт на зубах дорогущих, Но зато как стишок унижает Проституток и телеведущих!" - завершила Собчак свой пространный пост, который сопроводила видеороликом.

На кадрах запечатлено, как она выныривает из воды под мелодию из "Что? Где? Когда?", при этом нижняя часть ее купальника немного сползает, отчего видны мокрые ягодицы.

Шнуров молниеносно отреагировал на выпад своей острой на язык оппонентки, посвятив ей новый стих, суть которого сводится к тому, что светская львица вечно и по любому поводу стремится вставить свои пять копеек.