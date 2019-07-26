Звезды на фестивале "Жара-2019" в Баку: Ани Лорак, Глюкоза, Киркоров и Стивен Сигал

В фестивале принимает участие около 80 артистов. Часть из них уже выступили.

СМИ сообщает, что Сигал в хороших отношениях с одним из основателей фестиваля Эмином Агаларовым. Актер в Баку приехал уже не в первый раз, но его жена приехала впервые.