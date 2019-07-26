Звезды на фестивале "Жара-2019" в Баку: Ани Лорак, Глюкоза, Киркоров и Стивен Сигал
На сцене курортного города Sea Breeze Resort собралась целая плеяда звезд. Об этом сообщает портал Limon.ee.
В фестивале принимает участие около 80 артистов. Часть из них уже выступили.
На красной дорожке роскошные наряды продемонстрировали Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Наталья Ионова (Глюкоза), Григорий Лепс, Юлия Барановская, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие.
Но многих посетителей "Жары" удивило появление голливудского актера Стивена Сигала вместе с супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа.
СМИ сообщает, что Сигал в хороших отношениях с одним из основателей фестиваля Эмином Агаларовым. Актер в Баку приехал уже не в первый раз, но его жена приехала впервые.
Издание пишет, что голливудская звезда завтра выступит на сцене вместе с Григорием Лепсом.