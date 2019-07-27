Настя Каменских в нижнем белье показала идеальное утро

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в белом нижнем белье. Снимок сделан в момент, когда звезда занималась утренним туалетом. Кроме того, певица решила поделиться с подписчиками своим распорядком дня.
"Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям в рамках челленджа #обіцяюзаліто", - написала Настя.
Она призналась, что любит просыпаться в 6 утра и начинать день со спортивных занятий.
"Если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимаюсь в спортзале гостиницы", - уточнила она.
Артистка подчеркивает, что следует заниматься спортом утром "из-за гормонов, которые выделяются в организме". После тренировки тона сразу приступает к работе. Так она больше успевает. Кроме того, Каменских питается по четкому графику.
Для певицы очень важен полноценный сон.
"Если у меня нет поздних концертов, ложусь спать около 10-11 вечера, ведь давно доказано, что самые ценные часы сна с 10 до 4 утра!", - пояснила Настя.
Она порекомендовала фолловерам составить график, который поможет расставить приоритеты и достичь поставленных целей быстрее.