Вс, 28.07.2019
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Ольга Бузова упала на сцене во время откровенного танца
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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая, модель и актриса Ольга Бузова накануне выступила на фестивале "Жара" в Баку. Во время исполнения композиции "Водица" артистка подскользнулась и ударила ногу, но не остановила номер и продолжила выступление. Тем не менее, происшествие было записано на видео и опубликовано в Instagram-аккаунте одного из зрителей. 

Ролик появился на Instagram-странице Nevsebe Davno. На нем хорошо видно, как на словах "ты разводил" Бузова падает на колени, но продолжает танцевать.

Как оказалось, звезда получила травму. Об этом сама Ольга сообщила в соцсетях.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Больше всего боялась, что подскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня. Надеюсь никто этого не заметил", - написала она.

Бузова также поблагодарила пришедших на концерт и поддержку. 

Фолловеры незамедлительно написали о том, что Ольга невероятно смелая, раз продолжила петь несмотря на травму. Они пожелали ей терпения и скорейшего выздоровления. 

Ранее Бузова представила новый хит в стиле 90-х.

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