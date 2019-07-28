Ольга Бузова упала на сцене во время откровенного танца

Российская телеведущая, модель и актриса Ольга Бузова накануне выступила на фестивале "Жара" в Баку. Во время исполнения композиции "Водица" артистка подскользнулась и ударила ногу, но не остановила номер и продолжила выступление. Тем не менее, происшествие было записано на видео и опубликовано в Instagram-аккаунте одного из зрителей.