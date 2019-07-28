Ольга Бузова упала на сцене во время откровенного танца
Российская телеведущая, модель и актриса Ольга Бузова накануне выступила на фестивале "Жара" в Баку. Во время исполнения композиции "Водица" артистка подскользнулась и ударила ногу, но не остановила номер и продолжила выступление. Тем не менее, происшествие было записано на видео и опубликовано в Instagram-аккаунте одного из зрителей.
Ролик появился на Instagram-странице Nevsebe Davno. На нем хорошо видно, как на словах "ты разводил" Бузова падает на колени, но продолжает танцевать.
Как оказалось, звезда получила травму. Об этом сама Ольга сообщила в соцсетях.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Больше всего боялась, что подскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня. Надеюсь никто этого не заметил", - написала она.
Бузова также поблагодарила пришедших на концерт и поддержку.
Фолловеры незамедлительно написали о том, что Ольга невероятно смелая, раз продолжила петь несмотря на травму. Они пожелали ей терпения и скорейшего выздоровления.
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Звезда упала, все успели желание загадать? Кстати Осля даже не пытается рот открывать под слова, просто рожи корчит и все! #бомбяо #бузова #конфузова #шоумастгоуон #жарафест #бузоваупала #падализвезды #водица #ольгабузова #олябузова #трансолежка #упс #осля #посмотритекакоедно