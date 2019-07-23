Вт, 23.07.2019
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"Даже без фотошопа, вот такая вот...": Бузова представила новый хит в стиле 90-х
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Ольга Бузова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Мода на звучание в стиле 90-х все больше набирает обороты. Русский TVNET уже раньше писал про композицию Иды Галич "Предприниматель", а потом про трек Димы Билана "Про белые розы", в котором певец собрал настоящий коллаж из популярных русских мелодий конца 20-го века. Теперь к остальным звездам присоединилась Ольга Бузова. 

Девушка разместила на своей странице в Instagram фрагмент новой композиции. Пока названия у песни нет, но уже можно сказать, что трек будет иметь популярность.

Он получился со свежим и актуальным текстом, также с долей музыкальной ностальгии. 

"Ну что, как назовём песню? Слова припева вы уже знаете. Остался только мастеринг, сведение, а с вас варианты названий. Жду мои хорошие!", - написала Ольга. 

Припев, действительно, вышел, на удивление, остроумным. Но как мы знаем, Бузова покупает песни у хороших авторов.

Русский TVNET об этом уже раньше писал

Припев песни:

"Ты испугался, от меня отписался.

Из друзей удалился, даже не извинился. 

Ты отлайкал все фотки, даже без обработки,

Даже без фотошопа, вот такая вот ...".

Ранее Бузова в корсете и подвязах прогулялась по улицам Витебска.

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