"Даже без фотошопа, вот такая вот...": Бузова представила новый хит в стиле 90-х
Мода на звучание в стиле 90-х все больше набирает обороты. Русский TVNET уже раньше писал про композицию Иды Галич "Предприниматель", а потом про трек Димы Билана "Про белые розы", в котором певец собрал настоящий коллаж из популярных русских мелодий конца 20-го века. Теперь к остальным звездам присоединилась Ольга Бузова.
Девушка разместила на своей странице в Instagram фрагмент новой композиции. Пока названия у песни нет, но уже можно сказать, что трек будет иметь популярность.
Он получился со свежим и актуальным текстом, также с долей музыкальной ностальгии.
"Ну что, как назовём песню? Слова припева вы уже знаете. Остался только мастеринг, сведение, а с вас варианты названий. Жду мои хорошие!", - написала Ольга.
Припев, действительно, вышел, на удивление, остроумным. Но как мы знаем, Бузова покупает песни у хороших авторов.
Русский TVNET об этом уже раньше писал.
Припев песни:
"Ты испугался, от меня отписался.
Из друзей удалился, даже не извинился.
Ты отлайкал все фотки, даже без обработки,
Даже без фотошопа, вот такая вот ...".