"Даже без фотошопа, вот такая вот...": Бузова представила новый хит в стиле 90-х

Девушка разместила на своей странице в Instagram фрагмент новой композиции. Пока названия у песни нет, но уже можно сказать, что трек будет иметь популярность.

Он получился со свежим и актуальным текстом, также с долей музыкальной ностальгии.

"Ну что, как назовём песню? Слова припева вы уже знаете. Остался только мастеринг, сведение, а с вас варианты названий. Жду мои хорошие!", - написала Ольга.

Припев, действительно, вышел, на удивление, остроумным. Но как мы знаем, Бузова покупает песни у хороших авторов.

Русский TVNET об этом уже раньше писал.

Припев песни:

"Ты испугался, от меня отписался.

Из друзей удалился, даже не извинился.

Ты отлайкал все фотки, даже без обработки,

Даже без фотошопа, вот такая вот ...".