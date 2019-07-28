"Дамы с дюн": Вайкуле и Пугачева рассказали о развлечениях с мужчинами помоложе

Беседу двух дам снял супруг Примадонны Максим Галкин.

"Какой успех был у молодежи!". - воскликнула Алла.

Она также отметила, что поклонник был "совсем сопляк - всего 55 лет". Подруги смеясь подчеркнули, что надо идти на другую дискотеку, где стоит продолжить знакомиться.

В свою очередь, Пугачева пояснила, что когда все время перед глазами молодые, то "хочется и кого-то постарше".

Супруге тут же возразил Максим Галкин, который в этот момент был за кадром.

"Я вам дам постарше!", - воскликнул он.

В ответ дамы засмеялись, сказав, что сейчас "ломанутся на другую дискотеку".