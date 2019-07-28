"Дамы с дюн": Вайкуле и Пугачева рассказали о развлечениях с мужчинами помоложе

Латвийская певица Лайма Вайкуле вместе со своей подругой Аллой Пугачевой сняли очередное видео из серии комедийных роликов "Дамы с дюн". На видео артистки восторженно рассказали о том, как они на дискотеке имели успех у молодых.
Беседу двух дам снял супруг Примадонны Максим Галкин.
"Какой успех был у молодежи!". - воскликнула Алла.
Она также отметила, что поклонник был "совсем сопляк - всего 55 лет". Подруги смеясь подчеркнули, что надо идти на другую дискотеку, где стоит продолжить знакомиться.
В свою очередь, Пугачева пояснила, что когда все время перед глазами молодые, то "хочется и кого-то постарше".
Супруге тут же возразил Максим Галкин, который в этот момент был за кадром.
"Я вам дам постарше!", - воскликнул он.
В ответ дамы засмеялись, сказав, что сейчас "ломанутся на другую дискотеку".
Короткое видео из цикла юмористических зарисовок "Дамы с дюн" было снято в Юрмале. Скорее всего в одном из любимейших ресторанов Вайкуле - "36 линия". О нем артистка также рассказывала в недавнем интервью журналистке Ирине Шихман.