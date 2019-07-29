Фото: Лобода прилетела в Баку, где уже несколько дней отдыхает Тилль Линдеманн

Популярная исполнительница Светлана Лобода прилетела в Баку на фестиваль "Жара", где вот уже несколько дней находится солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об этом пишет издание Cosmopolitan.
Как сообщает издание "Экспресс-газета" Линдеманн уже успел попасть во внимание СМИ, когда был замечен в обществе неизвестной брюнетки.
Но каких-либо официальных снимков певца журналистом получить не удалось. Он старался избегать прессы, а кроме того, запрещал себя снимать.
Напомним, впервые о романе Светланы и Тилля заговорили в 2017 году, после их знакомства на фестивале "Жара". Позже стало известно о второй беременности Лободы. В мае у артистки родилась дочь, которую она назвала Тильда. Имя отца ребенка, до сих пор в тайне. Поклонники считают, что именно лидер Rammstein является отцом девочки. Кроме того, когда звезде стало плохо и она попала в больницу ее забирал именно Линдеманн.