Фото: Лобода прилетела в Баку, где уже несколько дней отдыхает Тилль Линдеманн

Напомним, впервые о романе Светланы и Тилля заговорили в 2017 году, после их знакомства на фестивале "Жара". Позже стало известно о второй беременности Лободы. В мае у артистки родилась дочь, которую она назвала Тильда. Имя отца ребенка, до сих пор в тайне. Поклонники считают, что именно лидер Rammstein является отцом девочки. Кроме того, когда звезде стало плохо и она попала в больницу ее забирал именно Линдеманн.