От Иуды к Люциферу: в новом видео рэпер Хаски объяснил, зачем он публично "повесился"

13 сентября 2018 года прохожие заметили тело, свисающее с балкона верхнего этажа московского отеля Ritz Carlton. Фотографии очевидцев быстро разлетелись по Сети, и многие узнали в повешенном рэпера Хаски. Теперь он объяснил, для чего это было нужно.

В новом видео исполнитель транслирует свой взгляд на современный уклад, на свое мироощущение. Как это было ранее в видеоклипе "Детка-Голливуд" .

На видео "Люцифер", за 27 минут Хаски показывает нам, что все совсем не так, как мы себе это представляем. Обывателю порой заменяют и подменяют реальность.

Как это напоминает антиутопические романы Хаксли, Оруэлла и Брэдбери? Не правда ли?

Подтверждением этому стал его последний перформанс, который рэпер представил на Red Summer 2019. (Хотя, поняли это, вероятно, лишь для 5% публики). Там он продемонстрировал свое "перерождение в Люцифера". В того, кто способен менять реальность и повелевать временем.

Артист наглядно показал, как можно в прямом эфире заменить полную площадь людей на пустующую, как можно заставить людей поверить в то, чего нет.

"Вы знаете, где сейчас находитесь? Кому принадлежит реальность, где всего это не существует? Кому принадлежит реальность, где не существует меня? ... Есть ли вы вообще? Сегодня будет веселая вечеринка", - сказал Хаски со сцены.

Так и короткометражка "Люцифер" - она значительно глубже и важнее, чем кажется на первый взгляд.

В ней Дмитрий говорит не только о творческом кризисе, но также и о борьбе с тщеславием, которое пришло к нему в какой-то момент. Он хотел быть как Иисус и выпустить свое "Евангелие от собаки", но в какой-то момент перестал понимать кто он.

Так как на место его - Дмитрия Кузнецова, пришел образ рэпера Хаски. За неполных полчаса он провел зрителя в свои воспоминания о войне под Донецком, о духовных поисках, но самое главное рассказал о своем отношении к известности.

Он жестоко и агрессивно показал разрушение его медийного образа как артиста. Объяснил всю акцию с "повешением", что позволяет сделать вывод, что все, что мы наблюдаем сейчас, было задумано намного раньше.

Это и неудивительно, ведь еще в 2017 году Хаски выпустил многозначительную короткометражку "Психотроника". В ней тоже, что и в "Люцифере" - раскрываются проблемы самоидентичности и существования современного человека в мире, где он окружен симулякрами*.

"Хотелось признаться в любви конспирологическим теориям, тем более что гуманизм, или прогресс, или наука — всё это тоже пустые фантазии, причём гораздо более скучные, чем рептилоиды, например. Человек будущего будет видеть нашего прогрессивного современника отсталым, больным и дефективным животным, как мы зачастую видим людей прошлого", - цитирует рэпера tjournal.ru.

*Симулякр- псевдовещь, замещающая реальность, образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие. Один из популярных терминов философии постмодернизма, связанный, прежде всего, с именем Ж. Бодрийяра.