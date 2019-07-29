Представитель Глюк`ozы высказался о предполагаемом разводе певицы

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова (Глюк`ozа) в очередной раз стала героиней многочисленных публикаций светской прессы. На этот раз в СМИ активно обсуждается ее предполагаемый разлад с мужем. Об этом сообщает "Пятый канал".
Многочисленные слухи подогрело появление артистки на фестивале "Жара" без обручального кольца. СМИ попытались получить комментарий от самой певицы, но она продолжает хранить молчание.
Журналистам отметил менеджер Глюк`ozы Александр Диколь.
"Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов... Кто-то где-то, я не знаю, каким образом, произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает", - цитирует его "Пятый канал".
Напомним, у певицы две дочери – Лидия и Вера. Уже 13 лет звезда находится замужем за предпринимателем Александром Чистяковым.