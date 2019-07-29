Представитель Глюк`ozы высказался о предполагаемом разводе певицы

"Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов... Кто-то где-то, я не знаю, каким образом, произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает", - цитирует его "Пятый канал".